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Ormanlık Alanlara ,Orman Yollarına  Giriş ve  Ateş Yakma Yasağı Uzatıldı

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"Orman Dairesi tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır."
Ormanlık Alanlara ,Orman Yollarına  Giriş ve  Ateş Yakma Yasağı Uzatıldı

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre içinde bulunduğumuz bölgenin alçak basınç, nem oranının %20'nin altına düşmesi ile yangın olasılığının ÇOK YÜKSEK olması ve sıcak hava etkisinde kalınması, rüzgarın hızını artırıp yer yer bölgesel olarak fırtına seklinde devam etmesi beklenmektedir.

Orman Dairesi tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır. Anavatan Türkiye’de çıkan yangınlar ise  8 gündür devam etmektedir.

Bu bilgiler ışığında, ülkemizde de birtakım önlemler almak zaruri hale gelmiştir. Şöyle ki;

1. İkinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlarına 11 /08/2021 tarihine kadar Fasıl 60 Orman Yasasına göre Dairemizin görev ve yetkilerine dayanarak GİRİŞ YASAĞI UZATILMIŞTIR.

2. Orman alanlarında ve her türlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın görecekleri en küçük dumanı Alo 177 (Orman Yangın İhbar Hattı) ve 199 ( İtfaiye ) hatlarına bildirmeleri erken müdahale için büyük önem arz etmektedir.

Tamamen geçici olan bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uyacağına dair inancımız tamdır. Anavatan Türkiye’deki yangınlara destek olmak üzere ekibimiz Türkiye’ye varmıştır.  Zaman, ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkma zamanıdır.

Orman Dairesi

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