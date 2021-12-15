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Orta Asya’da 400 Milyon Tondan Fazla Radyoaktif Atığın Bulunduğu Bildirildi

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Orta Asya’da 400 Milyon Tondan Fazla Radyoaktif Atığın Bulunduğu Bildirildi
Orta Asya’da 400 Milyon Tondan Fazla Radyoaktif Atığın Bulunduğu Bildirildi

Orta Asya ülkelerinde 400 milyon tondan fazla radyoaktif atığın bulunduğu bildirildi.

Özbekistan Devlet Endüstriyel Güvenlik Komitesi Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Sardorbek Yakubbekov, düzenlediği basın toplantısında, Orta Asya ülkelerinde 418 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu belirtti.

Yakubbekov, ülkedeki ve Orta Asya bölgesindeki radyoaktif atıklar hakkında bilgi vererek, Sovyetler Birliği döneminde uranyum yataklarının işletilmesi sonucunda bölgede biriken çok miktarda radyoaktif atığın gömüldüğünü aktardı.

Radyoaktif atık sorununun tüm Orta Asya ülkelerinin sorunu olduğuna dikkati çeken Yakubbekov, halen Kazakistan'da 240 milyon ton, Kırgızistan'da 132 milyon ton, Tacikistan'da 42 milyon ton ve Özbekistan'da 4 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu kaydetti.

Özbekistan’da radyoaktif atıkların çevreye etkisini izlemek amacıyla özel bir programın benimsendiğini aktaran Yakubbekov, bu program kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının ülkede radyasyon seviyesinin normları aştığı hiçbir bölge olmadığını gösterdiğini söyledi.

Yakubbekov, atıkların bulunduğu bölgelerde çevresel durumun iyileştirilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerce 2 milyon avroluk ilk hibenin ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

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