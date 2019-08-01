Orta Direk KKTC

Elektrik Dairesi ile Çatalköy Belediyesi'nin 20 yıldır süren anlaşmazlığı sonucu yolun ortasında dikili duran direkler vatandaşı isyan noktasına getirdi.
Twitter'dan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan'a ulaşan vatandaş, Atakan'dan "Kıb-Tek'e ilettim. Kıb-Tek ile Belediye çalışıyormuş bilgisi aldım. Eminim ki belediye başkanı çok geç olmadan ve birine bir zarar gelmeden gerekli duyarlılığı gösterecektir" cevabını aldı.
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