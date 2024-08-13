Orta Doğu: ABD bölgeye denizaltı konuşlandırıyor, Avrupa ateşkes çağrısı yaptı

ABD, güdümlü füze denizaltısı USS Georgia'yı Orta Doğu'ya konuşlandırırken, uluslararası liderler de topyekûn savaşın eşiğindeki bölgede gerilimin düşürülmesi ve istikrarın sağlanması için çağrılarını yineledi.

Avrupa'nın en güçlü ülkeleri ve müttefiklerinden bazılarının liderleri, 10 aydır devam eden İsrail-Hamas savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya varılması için arabulucuların son girişimini destekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanan bildiride ayrıca, Hamas'ın elindeki rehinelerin geri verilmesi ve insani yardımların "sınırsız" bir şekilde bölgeye ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Arabulucular, aylardır tarafları üç aşamalı bir plan üzerinde anlaşmaya ikna etmeye çalışıyorlar.

Plan, Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sırasında aldığı rehinelerin geri kalanını, İsrail tarafından hapsedilen Filistinlilere karşılık serbest bırakmasını ve İsrail'in Gazze'den çekilmeyi kabul etmesini içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan açıklamada ayrıca, İran ve müttefiklerine, geçtiğimiz ay Beyrut ve Tahran'da iki üst düzey militanın öldürülmesinin ardından bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak herhangi bir misilleme saldırısından kaçınmaları çağrısında da bulunuluyor.

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan ortak açıklamada, "Bölgede artan gerilimden derin endişe duyuyoruz ve gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz," denildi.

"Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulus kazançlı çıkmaz."

Saatler sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan ve İran'dan gelebilecek misilleme saldırılarına karşı "hazırlıklı" ve "teyakkuz" halinde olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Tel Aviv'den televizyona verdiği mülakatta, "Tahran'dan ve Beyrut'tan gelen tehditler gerçekleşebilir ve herkese hazırlık ve uyanıklığın, korku ve panikle eşanlamlı olmadığını açıklamak önemli," dedi.

Gallant ayrıca, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını da savunarak, "rehineleri geri getirecek koşulları yaratmak için kendimizi savaşın hedeflerine adadık," dedi.

Gallant, "askeri baskının" yaklaşık 110 rehinenin özgürlüğünü garanti altına almanın bir yolu olduğunu vurguladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 39.897 kişi hayatını kaybederken, 92.000'den fazla kişi de yaralandı.

ABD, denizaltı konuşlandırıyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'ya bir güdümlü füze denizaltısı gönderilmesini emretti. Savunma Bakanlığı'na göre büyük bir uçak gemisine de bölgeye daha hızlı gitmesi emri verildi.

USS Abraham Lincoln adlı uçak gemisinde, yine uçak gemilerinde bulunan F/A-18 savaş uçaklarının yanı sıra F-35 savaş uçakları da bulunuyor. Bu uçak gemisi, Orta Doğu'dan eve dönmeye başlaması planlanan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi saldırı grubunun yerini alacak.

USS Georgia denizaltısının bölgeye ne kadar çabuk ulaşacağı belli değil.

ABD ve müttefikleri, Hamas'ın üst düzey siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesinin ardından bölgede yükselen tansiyonu yatıştırmaya çalışıyor.

Yetkililer, ABD'nin bölgedeki varlığını arttırmasıyla birlikte, hem İran'ın hem de Hizbullah'ın bu cinayetlere misilleme saldırıları düzenlemesi ihtimaline karşı tetikte bekliyor.

İsrail'in pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti yakınlarına düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki bir hastane, saldırılarda hayatını kaybeden, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişinin cansız bedenini teslim aldığını açıkladı.

Yerel basına ve sivillere göre, İsrail'in uçaklardan bildiriler atarak bölgeyi boşaltmalarını emretmesinin ardından binlerce kişi Gazze'nin güneyinden kaçtı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Filistinli militanların bölgeden roket attığını öne sürüyor.