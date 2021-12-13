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Orta Doğu medyası: Ekonomik kriz Erdoğan’ın yeniden seçilme şansına zarar veriyor

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İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post’ta dikkat çeken bir haber/analiz yayınlandı…
Orta Doğu medyası: Ekonomik kriz Erdoğan’ın yeniden seçilme şansına zarar veriyor

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post’ta dikkat çeken bir haber/analiz yayınlandı…

Orta Doğu haberleri özelinde içerik üreten The Media Line isimli medya kuruluşunun haberini yayınlayan gazete, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın popülaritesi azaldıkça, Erdoğan’ın muhalifleri üzerindeki  askı artıyor” başlığını kullandı.

Gazete, “Analistler, Türkiye’deki kur krizi ve artan tüketici fiyatlarının Erdoğan’ın yeniden seçilme şansına zarar verdiğini söylüyor” yorumunu yaptı. Geçen hafta mecliste fiziksel olarak vekillerin karşı karşıya geldiğini ve kavga çıktığını aktaran gazete, “Muhalifler ve analistler, Türkiye cumhurbaşkanının popülaritesinin düşmesiyle birlikte saldırganlığın da artacağını söylüyor” ifadesine yer verdi.

“MUHALEFET ZEMİN ELDE EDİYOR”

Türkiye’de erken seçim iddialarının gündeme geldiğini fakat Erdoğan’ın bunu yalanladığını yazan gazete, “Anketler muhalefet partilerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı zemin elde ettiklerini gösteriyor. Türk Lirası daha önce 2018’de ABD’li rahibin (Rahip Brunson) tutuklanması sonrasında ABD’nin yaptırım uygulamasıyla birlikte düşmüştü. Şu anki krizin sorumlusu olarak kısmen Erdoğan’ın partisinin 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul ve başkent Ankara’yı kaybetmesi gösteriliyor. Bu, cumhurbaşkanının göreve geldiğinden beri yaşadığı en büyük siyasi yenilgi” yorumunu yaptı.

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