Orta Doğu’da iklim krizi etkisi: Sıcaklıklar 50 dereceyi aştı

Orta Doğu uzun zamandır iklim krizi nedeniyle normalin üzerinde sıcaklıklara tanık oluyor. Bu eğilim devam ederse Orta Doğ'nun bazı bölgeleri yaşanamaz hale gelecek.

Orta Doğu’da yer alan dört ülkede hafta sonu sıcaklıkları 50 santigrat dereceyi aştı. Umman, İran, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sıcaklıklar normalin üzerine çıkarak ulusal rekorlara ulaştı.

BAE’deki Abu Dabi‘nin yaklaşık 80 km doğusundaki küçük bir kasaba olan Sweihan‘da sıcaklık 51 dereceye ulaştı. Bu zamana kadar kaydedilen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olan bu derece ile Körfez ülkelerinin rekoru kırılmış oldu.

Demir raylarını bozabilir

Güneybatı İran‘daki Omidieh de 51 dereceye çıktı. Kuveyt’te sıcaklık 50.88 derece olarak ölçüldü. Kuzey Umman‘daki bir iç çöl kasabası olan Sunaynah’ta ise 50.11 derece sıcaklık kaydedildi.

Washington Post’un haberine göre 49 dereceye ulaşan sıcaklıklar boya kalemlerini eritebilir, demiryolu raylarını bozabilir, asfaltın erimesine ve uçakların kalkış mesafesini uzatmaya neden olabilir.

Yaşanamaz hale gelme yolunda

Orta Doğu uzun zamandır iklim krizi nedeniyle normalin üzerinde sıcaklıklara tanık oluyor. Geçtiğimiz yıl Science Advances’ta yayınlanan bir makale mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda Orta Doğu’nun kimi bölümlerinin yaşanamaz hale geleceğini öne sürmüştü.

Geçtiğimiz hafta Nature Climate Change’te yayınlanan bir makaleye göre yaz sıcağına bağlı ölümlerin üçte biri iklim değişikliğinden kaynaklanıyor ve küresel sıcaklıklar yükseldikçe bu ölümlerin artması da muhtemel.