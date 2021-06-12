  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Orta Doğu’da iklim krizi etkisi: Sıcaklıklar 50 dereceyi aştı

» »
Orta Doğu uzun zamandır iklim krizi nedeniyle normalin üzerinde sıcaklıklara tanık oluyor. Bu eğilim devam ederse Orta Doğ'nun bazı bölgeleri yaşanamaz hale gelecek.
Orta Doğu’da iklim krizi etkisi: Sıcaklıklar 50 dereceyi aştı

Orta Doğu’da yer alan dört ülkede hafta sonu sıcaklıkları 50 santigrat dereceyi aştı. Umman, İran, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sıcaklıklar normalin üzerine çıkarak ulusal rekorlara ulaştı.

BAE’deki Abu Dabi‘nin yaklaşık 80 km doğusundaki küçük bir kasaba olan Sweihan‘da sıcaklık 51 dereceye ulaştı. Bu zamana kadar kaydedilen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olan bu derece ile Körfez ülkelerinin rekoru kırılmış oldu.

 

Demir raylarını bozabilir

Güneybatı İran‘daki Omidieh de 51 dereceye çıktı. Kuveyt’te sıcaklık 50.88 derece olarak ölçüldü. Kuzey Umman‘daki bir iç çöl kasabası olan Sunaynah’ta ise 50.11 derece sıcaklık kaydedildi.

Washington Post’un haberine göre 49 dereceye ulaşan sıcaklıklar boya kalemlerini eritebilir, demiryolu raylarını bozabilir, asfaltın erimesine ve uçakların kalkış mesafesini uzatmaya neden olabilir.

 

Yaşanamaz hale gelme yolunda

Orta Doğu uzun zamandır iklim krizi nedeniyle normalin üzerinde sıcaklıklara tanık oluyor. Geçtiğimiz yıl Science Advances’ta yayınlanan bir makale mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda Orta Doğu’nun kimi bölümlerinin yaşanamaz hale geleceğini öne sürmüştü.

Geçtiğimiz hafta  Nature Climate Change’te yayınlanan bir makaleye göre yaz sıcağına bağlı ölümlerin üçte biri iklim değişikliğinden kaynaklanıyor ve  küresel sıcaklıklar yükseldikçe bu ölümlerin artması da muhtemel.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol Sigorta Daha Yaşanabilir Bir Çevre İçin Katkı Sağladı05 Haziran 2021 Cumartesi 13:07
  • CTP 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı05 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
  • Lefkoşa’nın En Güzel Bahçe ve Balkonları Belirlendi05 Haziran 2021 Cumartesi 08:25
  • K.T.M.M.O.B. Çevre Mühendisleri Odası 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla mesaj yayınladı04 Haziran 2021 Cuma 11:46
  • SPOT'tan Alagadi'de Sahil Temizliği04 Haziran 2021 Cuma 10:44
  • Karpaz Dostları Derneği, herkesi; “doğal yaşama saygı duymaya” çağırdı. 03 Haziran 2021 Perşembe 14:09
  • Solar Sistem Kurulum Firmaları: Solar Sistemlere Ait Başvuruların Durdurulması Sektörde Mağduriyet Yarattı01 Haziran 2021 Salı 09:43
  • Bahçenizin dostu: Karbonat29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:37
  • KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası: Deniz suyu analizlerini yapmak için daha ne bekliyorsunuz?28 Mayıs 2021 Cuma 10:05
  • Dünya küresel ısınma eşiği olan 1.5 C dereceye 'gelecek beş yıl içinde ulaşabilir'27 Mayıs 2021 Perşembe 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti