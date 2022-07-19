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Orta yaş kilo artışının sebebi metabolizma yavaşlaması mı?

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Covid-19 karantinasında aldığınız kilolarla hala savaşıyor musunuz? Tartıdaki rakamlar artmaya devam ederken umutsuzca bakan orta yaşta biriyseniz, o zaman yalnız değilsiniz.
Orta yaş kilo artışının sebebi metabolizma yavaşlaması mı?

Cancer Research UK tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, mevcut eğilimler devam ederse, 2040 yılına kadar on İngiliz’den yedisinin aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırılacağını gösteriyor. 

Finlandiya’da yakın zamanda yapılan başka bir araştırma da, orta yaşta kilo almanın sizi vaktinden önce yaşlandırdığını buldu. Bu, 55 yaşındaki obezlerin, normalde 70’li yaşlarına gelene kadar görmeyecekleri sağlık sorunlarına sahip olduklarını gösteriyor.

NEDEN ORTA YAŞTA KİLO ALINIYOR?

Yıllarca, suçlunun yavaşlayan bir metabolizma olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar durumun böyle olmadığını gösteriyor.

Geçen yıl çığır açan bir çalışmada, bilim insanları, sekiz günlükten 95 yaşına kadar olan 6.400 kişinin metabolik hızlarını ölçtüler.

Çalışma, bedenimize göre yaktığımız kalori miktarı olan metabolizmamızın sadece 12 aylıkken zirveye ulaştığını ortaya koydu. Bundan sonra, 20’li yaşlarımıza gelene kadar her yıl yaklaşık yüzde 3 yavaşlıyor, yeni bir normale dönüşüyor ve 60 yaşına kadar “çok sağlam” kalıyor.

Bu, 50 yaşındaki bir kadının, 20 yaşındaki bir kadın kadar etkili bir şekilde kalori yakacağı anlamına geliyor.

Science dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından biri olan Aberdeen Üniversitesi Biyolojik ve Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde biyolog olan Profesör John Speakman, Good Health’e, “Şaşırtıcı olan şey, orta yaşta metabolik hızda düşüş olmamasıydı.”

“Bu nedenle, orta yaşta kilo alma problemi yaşıyorsanız, artık bunun için azalan metabolizma hızını suçlayamazsınız. Bu yaşlarda da şişmanlamanın tek sebebi fazla kalori tüketmek” dedi.

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