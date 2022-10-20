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Orta yaşta alınan kilo diz protezine davetiye çıkarıyor

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Bir araştırma, orta yaşta kilo alan yetişkinlerin diz protezine ihtiyaç duyma olasılığının çok daha yüksek olduğunu buldu.
Orta yaşta alınan kilo diz protezine davetiye çıkarıyor

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, kilo alımının, ağrının en yaygın nedeni olan diz kireçlenmesi riskini artırdığını ve sadece 5 kg alan yetişkinlerin bile tam diz protezine ihtiyaç duyma olasılığının yükseldiğini ortaya koydu.

Daily Mail’in haberine göre, yüz binlerce insan üzerinde yapılan 20 çalışmayı analiz eden ekip, diz ağrısı egzersizi zorlaştırdığı için ilk etapta kilo alımını durdurmanın kilo vermekten daha etkili olduğunu buldu.

250.000’den fazla katılımcıyı içeren iki araştırmayı özel olarak inceleyen Prof. Anita Wluka ve ekibi, genel kilo alımının ağrı, sertlik, işlev, yaşam kalitesi ve X-ışınlarında görülen eklem değişiklikleri üzerinde önemli bir zararlı etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

SAĞLIK HİZMETLERİNİ DE ZORLUYOR

Araştırma hakkında konuşan Dr. Wluka, “Kireçlenmenin önlenmesi ve ilerlemesinin yavaşlaması sadece ameliyat ihtiyacını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşlanan ve giderek artan obez nüfusu nedeniyle yükselen taleple karşı karşıya kalan sağlık hizmeti üzerindeki baskıyı da alacaktır.”

“Kilo vermeyle ilgili zorluklar göz önüne alındığında, kilo alımını önlemeye de dikkat edilmelidir, kireçlenmesi olan bireylere ayrıca mevcut kilolarını nasıl koruyacakları konusunda tavsiye ve destek verilmelidir, bu özellikle yaşlandıkça sorunlu olabilir.”

“Orta yaşta kilonun korunması dizde kireçlenmenin oluşma riskini azaltacak ve osteoartriti olanlarda ağrının kötüleşmesini, fonksiyon kaybını ve maliyetli eklem replasmanı ihtiyacını azaltacaktır” dedi.

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