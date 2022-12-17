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Orta yaşta kilo vermek ile Alzheimer’ın ilişkisi açığa çıktı

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Yapılan bir araştırma, orta yaşta kilo vermeyi Alzheimer ile ilişkilendirdi.
Orta yaşta kilo vermek ile Alzheimer’ın ilişkisi açığa çıktı

ABD’deki Boston Üniversitesi’nden ve Çin’den araştırmacılar, orta yaşlarında vücut kütlesini kaybeden yetişkinlerin ilerleyen zamanlarda demans gelişme riskinin arttığını buldular.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmanın baş yazarı Boston Üniversitesi’nden Profesör Rhoda Au, “Yaşlandıkça sık görülen istikrarlı bir kilo artışından sonra, orta yaştan sonra kilo vermede beklenmedik bir azalma olursa, kişinin bir uzmana danışması iyi olabilir.” dedi.

50 milyon insanı etkileyen küresel bir sorun olan demansın 2050 yılına kadar dünya çapında 150 milyondan fazla kişide görülmesi bekleniyor.

Bu arada obezite de; kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet ve belirli kanser türleri dahil olmak üzere önlenebilir, erken ölümlerin bazı önde gelen nedenlerinden sorumludur. 2017’den Mart 2020’ye kadar 20 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 42’si obezdi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

ABD ve Çin ekibi, Massachusetts’ten bir grup katılımcının kırk yıl boyunca yer aldığı Framingham Kalp Çalışması’ndan elde edilen verileri analiz etti. Katılımcıların ağırlıkları yaklaşık iki ila dört yılda bir ölçüldü. Profesör Au ve meslektaşları, ağırlığı artan, azalan veya sabit kalanlar arasındaki demans oranlarını karşılaştırdı.

Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association’da yayınlanan sonuçlara göre, kilodaki genel düşüş eğiliminin, daha yüksek demans gelişme riski ile ilişkili olduğunu buldular.

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