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Ortada seks köleliği var, bu bir utanç

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Ortada seks köleliği var, bu bir utanç
Ortada seks köleliği var, bu bir utanç

KKTC'de bir gece kulübünde çalışan Volha Viarbouskaya (26), iddiaya göre birlikte olduğu kimliği belirsiz erkek çıktıktan sonra odada garsonlar tarafından baygın bulundu. Garsonların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Viarbouskaya, yaşamını yitirdi. Konsomatris kadının ölümünün ardından adada kadınların seks kölesi olarak çalıştırıldıkları iddia edildi. Tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler de acil toplantı yaparak, gece kulüpleriyle ilgili önemli kararlar alınması gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları ekipleriyle gece kulüplerinde denetlemeler başladı. Mağusa, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt'ta gece kulüplerine baskınlar düzenlendi.

KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, gece kulüplerinin ya yasallaşacağını ya da kapatılacağını belirtti. Besim, "Gece kulüpleri hijyen açısından korkunç durumda" dedi.

Ortada bir emek sömürüsü olduğuna dikkat çeken Bakan Besim, "Utançtır bu aslında. Bu konuda siyasi bir karar verilmeli. Ya gece kulüplerinin sayısı azaltılarak yasallaşacak ve düzgün şekilde çalışacak. Ya da kapatılacaklar. Artık bizim bu kararı vermemizin zamanı çoktan geldi, geçti" diye konuştu.

'SANATÇI, ARTİST' OLARAK GELİYORLAR

Ülkeye 'konsomatris olarak' gelen kadınların, 'sanatçı, aktris' adı altında çalışma izni ile geldiğine dikkat çeken Sağlık Bakanı Besim, "Ama ondan sonra, hepimizde biliyoruz ki, seks sömürüsü var orada. Devlet de biliyor bunu. Ki; kadınları her hafta muayene ediyoruz. Çelişki içerisinde bir durum var" şeklinde konuştu.

'GECE KULÜPLERİNİN HİJYEN DURUMU FELAKET'

Bir konsomatrisin ölümünün ardından konunun en üst düzeyde ele alındığına işaret eden Besim, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı da hijyen alanında denetimlere katılıyor. O kadar kötü hijyen durum var ki, gerçekten felaket. Son beş yıldır denetim yapılmamış hiç gece kulüplerinde. Gece kulübü sahipleri devletin otoritesini hissetmeli. Biz bunu hissettireceğiz. Mağusa, Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt'ta denetlemeler yapılıyor, devam da edecek. Bir kadın bakan olarak bu işin üzerine gideceğiz. Ülkemize yakışır bir siyasi karar için elimden geleni yapacağım."

'TÜRKİYE'NİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ'

Sağlık Bakanlığı olarak her alanda denetimlerin yapılacağına da vurgu yapan Besim, "Ülkenin genel sıkıntısı, kamunun çökmüş bir düzeni var. Denetlemek ayıp gibi bir durum oldu. Kamu düzeni anlamında en büyük eksiklik, otorite boşluğu. Elimizi masaya vurmak zorundayız. Ben yasaları uygulama zorunluluğum var demek zorundayız" dedi.

KKTC’nin sağlık alanında çok ciddi sıkıntıları olduğuna dikkat çeken Filiz Besim, "Kronik sıkıntılarımız var. Sağlıkta seferberlik ilan edelim. Olağanüstü hal ilan edelim" diye konuştu.

Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın kendileri için bir şans olduğunu kaydeden KKTC Sağlık Bakanı Besim, "Sayın Akdağ'ın önerileri bizim için çok değerli olacaktır. Ortada bir başarı öyküsü var" dedi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı ile de yakın çalışma içerisinde olmak istediklerini ifade eden Besim, "Türkiye'de en büyük atılım sağlıkta oldu. Türkiye her zaman yanımızda. Türkiye her zaman cömert davrandı bize. O nedenle haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Bakan Besim, Türkiye'nin desteği ile Lefkoşa'ya yeni bir devlet hastanesi yapmak istediklerini de anlattı, "Yeni hastane yapacağız, yapmak zorundayız. Miadını dolduran bir devlet hastanemiz var. Devlet hastanemiz Burhan Nalbantoğlu, kendisine yüklenen yükü kaldıracak durumda değil. Mutlu sağlık çalışanı mutlu hastadır" dedi.

Besim, ülkede sağlık turizminin olması için ilk önce KKTC'deki sağlık sorunlarının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

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(dha)

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