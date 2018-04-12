Ortadoğu'da gerginlik artıyor! ABD uçak gemisi yola çıktı

SURİYE 'de ABD ve Rusya savaşı başlamak üzere...ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve Suriye ordusunda yoğun askeri hareketlilik yaşanmaya başladı. ABD savaş gemileri ve filo yola çıktı!

SURİYE 'de ABD ve Rusya savaşı her an başlayabilir. ABD ve Rusya'dan karşılıklı hamlelerle kozlarını paylaşıyor. İran Şam'ın yanında yer alacağını açıkladı.İsrail ise İran'a gözdağı vererek İran'ın Suriye topraklarını kullanması halinde Suriye'yi haritadan sileriz tehdidinde bulundu.

Tüm bunlar yaşanırken savaşın merkezinde yer alan Esad'ın ise Trump'ın açıklaması sonrası ordusunu geri çektiği ve askeri üsleri boşalttığı iddia edildi. Rus askeri polisi, kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Doğu Guta'nın Duma ilçesine bugün gireceğini duyurdu. ABD uçak gemisi ve filo Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Ortadoğu resmen 3. dünya savaşının eşiğine geldi ortalık kaynıyor. İşte Suriye'de yaşanan gelişmeler...

08: 05DOĞU GUTA'DA KONTROL ESAD'A GEÇTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi, Suriye ordusunun Doğu Guta'yı Ceyşul İslam’ın elinden aldığını duyurdu. Bölgeden yaklaşık 8000 militan ve 40.000 sivilin tahliyesi için anlaşma sağlandığı öğrenilmişti.

08:00BM: DURUMUN KONTROLDEN ÇIKMASINI ÖNLEYİN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, krizin taraflarına seslendi ve "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin" dedi. Guterres'ın çağrısının hedefinde BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin var.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ YOLA ÇIKTI

Trump'ın savaş ilan eden Twitter mesajıyla ayağa kalkan dünya, bu kez de Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemilerini izliyor.

ABD SURİYE RUSYA VE İNGİLTERE ORDUSUNDA HAREKETLİLİK:

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor"tweetiyle beraber gerilim iyiden iyiye yükseldi. Trump'ın mesajı sonrası ABD, Rusya, İngiltere ve Suriye ordusunda yoğun askeri hareketlilik yaşanmaya başladı.

ASKERLER AİLELERİYLE VEDALAŞTI

ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.Uluslararası haber ajansları dünyaya servis ettiği fotoğraflarda binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor.

AKDENİZ'E DOĞRU İLERLİYORLAR

Öte yandan Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek. Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.

ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından "Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır" açıklaması yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak" denildi.