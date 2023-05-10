  • BIST 4.494,48
  • Altın 1270.872
  • Dolar 19.5324
  • Euro 21.4307
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Ortadoğu’da normalleşme rüzgarı: Suudi elçiliği Suriye’ye geri dönüyor

» »
Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesinin ardından Suudi Arabistan, Suriye'de diplomatik misyonunu yeniden açacağını açıkladı.
Ortadoğu’da normalleşme rüzgarı: Suudi elçiliği Suriye’ye geri dönüyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki diplomatik misyonunu yeniden açacağını duyurdu.

Suriye ile diplomatik ilişkileri yaklaşık 10 yıl önce kopan Suudi Arabistan’ın bu adımı, Suriye’nin iki gün önce Arap Birliği’ne yeniden kabul edilmesinin ardından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bazı Arap ülkeleri, 2011’de gerçekleşen protestolara verdiği karşılık ve iç savaş nedeniyle Beşar Esad’a yönelik yıllar süren dışlamayı tersine çevirerek Şam ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.

Mart ayında Reuters’a konuşan kaynaklar, Şam ve Riyad’ın elçiliklerini yeniden açmak üzere anlaştıklarını söylemişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, elçiliğin ne zaman yeniden açılacağına dair bir bilgi yer almadı. Suudi Dışişleri Bakanlığı, kararın bölgede güvenlik ve istikrara destek sağlayacağını belirtti.

Suriye devletinin haber ajansında yer alan haberde ise, Şam’ın Suudi Arabistan’daki diplomatik misyonunun çalışmalarını yeniden başlatmaya karar verdiği belirtildi. Şam’a yakın bölgesel bir kaynak, iki ülke arasındaki iletişimin Esad’ın önemli müttefiki olan İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak üzere Çin’in arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmanın ardından ivme kazandığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın müttefiki olan ABD, bölgedeki devletlerin Esad ile ilişkileri normalleştirme çabalarına karşı çıkmıştı. Bazı Arap ülkeleri de normalleşme karşıtı tutum izlemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye, Arap Birliği’ne geri dönüyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:35
  • Arap Birliği’nden Suriye hamlesi07 Mayıs 2023 Pazar 17:02
  • İran-Azerbaycan hattında yeni kriz: Diplomatları sınır dışı edecek05 Mayıs 2023 Cuma 19:36
  • 13 yıl aradan sonra Şam’a kritik ziyaret03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:09
  • Pentagon'dan, MİT'in DEAŞ elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:30
  • Gazze’den İsrail’e onlarca roket atıldı02 Mayıs 2023 Salı 21:43
  • İsrailliler yine meydanlara indi30 Nisan 2023 Pazar 11:05
  • İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı29 Nisan 2023 Cumartesi 19:53
  • Avrupa kentinden İsrail’i boykot kararı26 Nisan 2023 Çarşamba 18:38
  • Suriye basını duyurdu: Türkiye-Suriye-Rusya-İran zirvesinde nelerin konuşulduğu ortaya çıktı26 Nisan 2023 Çarşamba 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti