Ortadoğu'da savaş... Gazze'den roket atışları yeniden başladı, ölü sayısı 1.300'e yükseldi

3.300'e yakın yaralı, 1.300'den fazla ölü - IDF: Gazze Şeridi'ndeki elektrik ve su kesintilerini açıklayacağız.

IDF Perşembe günü, güneydeki Sufa kibbutzuna sızan Hamas teröristleri tarafından bırakılan bir IŞİD bayrağının fotoğrafını yayınladı.



IDF Sözcüsü Daniel Hagari Perşembe günü yaptığı açıklamada, IDF'nin İsrail'in güneyindeki katliamda vahşet uygulayan ve bunu sosyal medyada paylaşan Hamas teröristlerini bulup öldüreceğini söyledi.



Hagari ayrıca öldürülen teröristlerin üniformalarında da IŞİD bayrakları bulunduğunu açıkladı.