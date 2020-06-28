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Ortak çakmak kullananların dikkatine: Koronavirüs çakmaktan bulaştı

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Avustralya'nın Victoria eyaletinin valisi Daniel Andrews, "Salgın, bir otelde çalışanların paylaştığı çakmaktan bulaşarak yayılmış olabilir" dedi.
Ortak çakmak kullananların dikkatine: Koronavirüs çakmaktan bulaştı

7 binden fazla vakanın tespit edildiği Avustralya’da salgının tekrar artış gösterdiği Victoria eyaletinden flaş bir açıklama geldi. Son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış görülen ve son 24 saat içerisinde 49 insanda Covid-19’un tespit edidiği Victoria’nın valisi Daniel Andrews salgının nasıl çıkmış olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

“SALGIN OTELDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR”

Sözcü'nün haberine göre, ülke genelindeki vaka sayısının düştüğünü fakat Victoria’daki ani sıçramanın dikkat çekici olduğunu söyleyen Andrews, “Bir otel çalışanları sosyal mesafeyi korumalarına rağmen bir çakmağı paylaştılar. Salgının otel çalışanları arasında çıkmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Güncel verilerle birlikte Victoria’daki vaka sayısı 2.028’e çıkmıştı.

Andrews, otel çalışanlarının ortaklaşa bir otomobile bindiklerini ve bu yolla işe gidip geldiklerini de hatırlatarak, “Otomobilde de yakın temasta bulunmuş olabilirler” ifadesini kullandı.

 

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