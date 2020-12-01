Ortak Deklarasyon: "Fosil Yakıtları Yer altında Bırak, İklim Felaketini Durdur!"

İşte açıklama;

Bu yılın başlarında Avustralya yanıyordu, şimdi de Kaliforniya ve Sibirya yanıyor. Grönland buz örtüsü erirken Kuzey Kutbu’nun yakında buzdan arınmış bir yer olma ihtimali var. Antarktika’daki Thwaites buzulu eriyor ve sadece bu erime deniz seviyelerinde 65 santimetrelik bir yükselme tehdidi oluşturuyor. Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF), son 40 yılda hayvan popülasyonlarında %68’lik bir düşüş olduğunu bildiriyor. Sudan sular altında. Tüm dünyada, iklim değişikliği çoktandır gıda üretimini tehdit ediyor, insan hayatı artan sıcaklıklar ve aşırı hava olaylarının tehdidi altında. Küresel ısıtmayı, kendisi de tehlikeli bir seviye olan 1,5 °C’de tutmak için küresel karbondioksit emisyonlarını en geç 2030’a kadar yarıya ve 2050’ye kadar ise sıfıra indirmemiz gerekiyor. Küresel ısıtmayı 2 °C’de tutmak için bile, bilinen fosil yakıt rezervlerinin en fazla %16’sını kullanmayı öngören planlar yapmalıyız. Yani, yeni rezervlerin kullanıma sokulması derhal durdurulmalıdır. Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki halkların çıkarları ortaktır.

Bu petrol ve gaz rezervleri için birbirimizle savaşmamıza gerek yok. Bölge için sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturmak ve iktidarların her halükârda yeraltında bırakılması gereken kaynaklar üzerinden birbirleriyle savaşmalarını engellemek için halklar olarak bizler birlikte hareket etmeliyiz. Hükümetlerin Birleşmiş Milletler çatısı altındaki “iklim zirvelerine” katılması ve emisyon azaltma sözü vermesi, ardından yer kabuğunun altından daha fazla fosil yakıt çıkarmak için birbirleriyle yarışa girmeleri apaçık bir ikiyüzlülüktür. Türkiye devleti hükümeti, Karadeniz’in Türkiye kontrolündeki bölümünde bir doğal gaz keşfi yaparak bunu bir “müjde” olarak duyurdu. Akdeniz’de, tüm kıyı devletleri ve bazı büyük güçler, deniz altındaki fosil yakıt rezervleri üzerinden birbirlerine savaş tehdidinde bulunuyorlar. Tehlike saçan bu çekişmeler, ülkelerimizdeki tüm halkların güvenliğini tehdit etmektedir. Toplumsal ihtiyaca göre değil, kâra göre belirlenen enerji politikaları, hem halklar açısından enerjinin pahalanmasına hem de karabasan gibi büyüyen bir iklim felaketine neden oluyor. Fosil yakıt alımlarındaki “tüket ya da öde” sözleşmeleri, ödemesi yapılmış fosil yakıtların bile tamamen tüketilmediği anlamına geliyor. Yani, daha fazla fosil yakıt keşfi için rasyonel bir gerekçe bulunmamaktadır. Enerjiyi kâr vurguncularının elinden alıp bölge halklarının ortak demokratik kontrolüne sunmalıyız. Demokratik kontrol altındaki enerjinin üretimi ve tüketiminin yerelleştirilmesini sağlamalıyız. Enerji projeleri için yerel ve bölgesel çevrenin tahrip edilmesini durdurmalıyız. Enerjinin dağıtımında kâra değil, toplumsal ihtiyaçlara göre dağıtımla enerji adaletini sağlamalıyız. Enerji üretimini ve dağıtımını yeniden kamu mülkiyetine alarak enerjideki özel mülkiyete dayalı fırsatçılığı sona erdirmeliyiz.

Yeni fosil yakıt araştırmalarına ve yeni rezervlerin açılmasına HAYIR!' Ülkelerimiz arasındaki çatışmaya HAYIR!

İklim adaletine ve barışa EVET!

Sol Hareket (Αριστερό Κίνημα) (Kıbrıs)

Altın Madenciliğine Karşı Selanik Mücadele Komitesi (Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης Ενάντια Στην Εξόρυξη Χρυσού) (Yunanistan)

Altına Hayır İnisiyatifi (Πρωτοβουλία Ενάντια Στην Εξόρυξη Χρυσού) (Kıbrıs)

Anatropi Dergisi (Περιοδικό Ανατροπή) (Kıbrıs)

Ankara Kent ve Ekoloji Savunması

Antalya Ekoloji Meclisi

Aplaneta (İspanya)

Atina Akımı (Ρεματτική) (Yunanistan)

Atina Kolonos-Sepolia-Akadimias Yurttaşları Halk Meclisi (Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων Κολωνού-Σεπολίων-Ακαδημίας Πλάτωνα) (Yunanistan)

Atina Penteli-Melisia Sakinleri İnisiyatifi (Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντέλης - Μελισσίων) (Yunanistan)

Attac France (Fransa)

Avli (Αυλή) (Kıbrıs)

Başlangıç Ekoloji

Burhaniye Çevre Platformu

Comité De Apoyo A Kurdistán - Madrid (Support To Kurdistan Commitee - Madrid)

Danielle Mitterrand Foundation (Fransa)

Doğa Dostları (Friends Of The Earth) (Kıbrıs)

Doğanın Hakları Var Platformu

Doğanın Çocukları

Ecosocialist Horizons

Ege Çevre ve Kültür Platformu

Eko-Öğrenci Hareketi

Ekologistak Martxan (Bask Ülkesi)

Ekoloji Ağı (Οικολογικό Δίκτυο) (Yunanistan)

European Water Movement (Avrupa)

Fisitires (Φυσητήρες) (Yunanistan)

Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi

Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi

Her Yer Kazdağları

Heraklion Ekoloji Müdahalesi (Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου) (Yunanistan)

Humat Dijlah (Irak)

Ilis-Sos (Ιλις-Σος) (Yunanistan)

İklim Değişikliği ve Çevresel Yıkıma Karşı İnisiyatif (Πρωτοβουλία Ενάντια Στην Περιβαλλοντική Καταστροφή Και Την Κλιματική Αλλαγή) (Yunanistan)

İklim Krizi Cy Sitesi (Kıbrıs)

İliopoli Yurttaş Hareketi - Atina (Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης) (Yunanistan)

Kallisto Çevre Örgütü (Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ) (Yunanistan)

Kazdağları İstanbul Dayanışması

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Ktöeos - Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (Συνδικάτο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) (Kıbrıs)

Kıbrıs Türk Biyologlar Birliği (Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Βιολόγων) (Kıbrıs)

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Mikrocoğrafyalar (Μικρογεωγραφίες) (Yunanistan)

Movimento Dos Atingidos Por Barragens (barajlardan Etkilenenlerin Hareketi) (brezilya)

Munzur Çevre Derneği

Muğla Çevre Platformu

Pikrodafne Nehrini Kurtarmak Için Yurttaş Ağı (Δίκτυο Πολιτών Για Τη Διάσωση Του Ρέματος Της Πικροδάφνης) (Yunanistan)

Podoniftis – Çağ ve Eylem Eleştirileri Akımı (Ποδονίφτης, Ρε(Ύ)Μα Κριτικής Των Καιρών Και Δράσης) (Yunanistan)

Polen Ekoloji

Preveza Madenciliğe-Çıkarmaya Karşı Yurttaş Bilgilendirme Ağı (Δίκτυο Ενημέρωσης Πολιτών Ενάντια Στις Εξορύξεις, Εξορυξεις Stop Πρέβεζα) (Yunanistan)

Rafina Nehri Koruma ve Geliştirme Hareketi - Atina (Κίνηση Για Την Προστασία Και Ανάδειξη Του Μεγάλου Ρέματος Της Ραφήνας) (Yunanistan)

Rojava Azadi Madrid (İspanya)

Save The Tigris Campaign (Irak)

Scottish Solidarity With Kurdistan

Selanik Atık Yakılmasına Karşı Mücadele Komitesi (Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης Ενάντια Στην Καύση Απορριμμάτων) (Yunanistan)

Selanik Kortiatis Yurttaş Hareketi (Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη) (Yunanistan)

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

Ulusal Hayvan Refahı ve Çevre Federasyonu (Πανελλαδική Φιλοζωική Και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία) (Yunanistan)

Women Defend Rojava-Madrid (İspanya)

Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

Yerli Mimarisi (Νομαδική Αρχιτεκτονική) (Yunanistan)

Yeryüzü Derneği

Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazete

Yeşil Gelecek Derneği

Yeşil Sol İklim Çalışma Grubu

Zografu Mücadele İnisiyatifi - Atina (Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου) (Yunanistan)

Çevre Için Gençlik – Volos (Νέοι Για Το Περιβάλλον) (Yunanistan)

Çöp Depolamasına Son – Atina Petropoli Yurttaş Eylemi (Χωματερή Stop -Πολίτες Εν Δράσει) (Yunanistan)

“Yakma” Atık Yakılmasına Karşı Yurttaş İnisiyatifi - Volos (Πρωτοβουλία Πολιτών Ενάντια Στην Καύση Σκουπιδιών No Burn) (Yunanistan)