Ortak deklarasyonda Kıbrıs’ta çözüm çabaları desteklendi

5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde gerçekleştirildi.İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Malta ve İspanya’nın katılım gösterdiği Zirvenin ana gündem maddelerinden biri deKıbrıs oldu.

Zirvenin ardından yayınlanan ortak deklarasyonda Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma çabalarının desteklendiği belirtildi.

Rum lider Nikos Anastasiadis zirvede yaptığı konuşmada enerji konusunun zirveye katılan ülkeler arasında en önemli konu olduğunu belirterek, Akdeniz’in enerji transferi için alternatif bir koridor teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde doğal kaynakların kullanılması yönünde destek veren liderlere teşekkür eden Rum lider, Kıbrıs’ta BM kararları kapsamında kalıcı bir çözüm hedeediklerini sözlerine ekledi.

Kıbrıs’ta BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözümü desteklediklerini dile getiren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini anımsatarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.