“Ortak hedef komünizmin iktidarı”

Kıbrıs Sosyalist Parti (KSP), 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak ortak hedefin dünyada barbarlığın en hızlı bir şekilde yerle bir edilmesi ve komünizmin iktidara gelmesi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Sosyalist Parti (KSP), 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak ortak hedefin dünyada barbarlığın en hızlı bir şekilde yerle bir edilmesi ve komünizmin iktidara gelmesi olduğunu kaydetti.

KSP’den yapılan açıklamada, içinde bulunulan şartlarda komünizmi en mükemmel şekliyle inşa etmek için teknolojik temelin hazır ve mevcut emperyalist kapitalist sistemin tek alternatifinin komünizm olduğu belirtilerek, “Hâlbuki yeni bir 1 Mayıs’ı yine barbarlık şartlarında kutlamaktayız” denildi.

İşçilerin ya komünizmlerini kuracağı ya da barbarlığın artarak süreceği belirtilen açıklamada, barbarlığı durdurmanın yolunun emperyalist ülkelerdeki işçilerin yöneticileri devirip yönetimi ele geçirmelerinden geçtiği görüşü ifade edildi.

“Günümüzde işçilerin enternasyonalizmi, tüm dünya işçilerinin önderliğinde örgütlenecek tüm ulusların ve ülkelerin barbarlığa karşı birliği, komünizm için birliği temel şiarımız olmalıdır” denilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Stalin’in, Bolşevizm’in şanlı bayrağını, enternasyonalizmin şanlı bayrağını tekrardan göndere çekelim. Ve onun etrafında örgütlenelim ve zafere yürüyelim! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçilerin enternasyonal birlik günü!”