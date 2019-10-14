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"Ortak komite kurulup, durum değerlendirilmeli"

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Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamasıyla gündemin değiştiğini ve bir dizi değişikliğe sebep olduğunu belirterek, maksadını tam olarak anlayamadığı bu açıklamadan üzüntü duyduğunu kaydetti.
"Ortak komite kurulup, durum değerlendirilmeli"

Cumhuriyet Meclisi genel Kurulu saat 11.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na ilişki konuşmalarla başlayan genel kurul toplantısında, ilk olarak 20 Temmuz Barış Harekatı ve Barış Pınarı’nda şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Genel Kurul'un gündeminde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ve Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi bulunuyor. Genel Kurul’un gündeminde ayıca Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirmesine ilişkin raporu yer alıyor.

TATAR: "ORTAK KOMİTE KURULUP, DURUM DEĞERLENDİRİLMELİ" 

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamasıyla gündemin değiştiğini ve bir dizi değişikliğe sebep olduğunu belirterek, maksadını tam olarak anlayamadığı bu açıklamadan üzüntü duyduğunu kaydetti. Kıbrıs Türkü’nün fedakarlıklarla dolu bir sürecin sonucunda kendi devletinde yaşayabilir noktaya geldiğini anımsatan Tatar, Türkiye’nin katkılarının bilincinde olduklarını söyledi. Garantörlüklerin modası geçti şeklindeki söylemlerin bir süredir devam ettiğini ancak böyle bir olasılığın olmadığını dile getiren Tatar, “Herkesin bildiği gibi, Mehmetçik gelmeseydi, adada bugün Türk bulmak mümkün olmayacaktı” dedi. Tatar, 4 günlük sessizliğin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı açıklamasının kafaları karıştırdığını ve rahatsızlık yarattığını belirterek, “Bu açıklama Kıbrıs Türkü’nü temsil etmiyor. Keşke hiç açıklama yapmasaydı” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanının tüm ülkeyi temsil etmek zorunluluğu olduğuna işaret eden Tatar, açıklamanın ardından gelen yorumların Kıbrıs Türkü’nü çok sıkıntıya soktuğunu ve böyle bir açıklama yapılmaması gerektiğine inandığını söyledi. Başbakan Tatar, “Meclis’te derhal ortak bir komite kurularak, tüm bunları değerlendirmeli. Meclis’in Türk askerine başarı dileyerek, dualar edilmeli. Gerekirse, Cumhurbaşkanının açıklamasının da görüşülmeli” dedi. Tatar, komitenin kurulmasıyla ilgili adımların bugün atılacağını ve en geç yarın bu konuda ortak bir açıklama yapılacağını söyledi.
 

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