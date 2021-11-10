Ortaköy Ve Haspolat’ta Yangın

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 12.00 sıralarında Ortaköy'de rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımın çıkardığı yangında, bir palmiye ağacı kısmen, yaklaşık bir dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile Turgay Akalın'a ait 29 adet çit ağacı ve bir köpek kulübesi kısmen yandı.

Aynı saatlerde Haspolat'ta yine rüzgarın etkisiyle kopan orta gerilim hatları nedeniyle çıkan yangın sonucu ise yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, bir adet ahşap elektrik direği ve bir su kuyusuna ait elektrik tesisatı ile plastik sulama hortumları yandı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.