Ortaköy’de Ani Ölüm

Lefkoşa Ortaköy’de sakin Ali Demirdeş (E-87) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa Ortaköy’de sakin Ali Demirdeş (E-87) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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