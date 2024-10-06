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Ortaköy'de Market Hırsızlığı: 21 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı, öğütücüyü aldı!

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Ortaköy'de Market Hırsızlığı: 21 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı, öğütücüyü aldı!
Ortaköy'de Market Hırsızlığı: 21 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı, öğütücüyü aldı!

Ortaköy, 05.10.2024 - Ortaköy’de bir markette meydana gelen hırsızlık olayı polis tarafından aydınlatıldı. 28.09.2024 tarihinde saat 15:00 sıralarında markete müşteri olarak gelen M.S.E.S.M. (21), 380 TL değerindeki bir öğütücüyü ödeme yapmadan market dışına çıkardı. Market çalışanlarının olayı fark etmemesi üzerine hırsızlık bir süre gizli kaldı.

Ancak olayın 05.10.2024 tarihinde polisin bilgisine gelmesiyle birlikte başlatılan soruşturma sonucunda, bahsi geçen şahıs tespit edilerek tutuklandı. Şüphelinin sorgusu devam ederken, polis yetkilileri market hırsızlıkları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Soruşturma Genişletiliyor

Polis, M.S.E.S.M.’nin başka benzer olaylara karışıp karışmadığını araştırmak için soruşturmayı derinleştiriyor. Ayrıca marketten çalınan öğütücünün akıbetiyle ilgili de çalışmalar sürüyor. Ortaköy'deki bu hırsızlık olayı, yerel halk arasında güvenlik konusundaki endişeleri artırdı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından zanlı, yargı sürecine sevk edilecek.

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