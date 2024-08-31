Ortaköy'de Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı

30 Ağustos 2024 tarihinde, saat 21:10 sularında Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mert Özön (30) yönetimindeki SL 934 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrederken Şehit Adnan Sipahi Sokağı'na dikkatsiz bir şekilde dönüş yapmaya çalıştı. Bu sırada yolun sol tarafından karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki yaya Necati Aktuğralı’ya çarptı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Necati Aktuğralı, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağ ayak kemiğinde parçalı kırık tespit edilen Aktuğralı, hastanenin Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın dikkatsizlik ve kontrolsüz dönüş nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, soruşturma sürüyor.

Kazaya tanık olan vatandaşlar, yol güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Sürücülerin trafikte daha özenli davranmaları gerektiği vurgulandı.

Olayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.