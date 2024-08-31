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Ortaköy’de Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı

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Ortaköy’de Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı
Ortaköy’de Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı

30 Ağustos 2024 tarihinde saat 21:10 sıralarında Ortaköy’de meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mert Özön (30) yönetimindeki SL 934 plakalı araç, Şehit Adnan Sipahi Sokağı'na dikkatsizce dönüş yaptığı sırada yolun sol tarafından karşıya geçmeye çalışan Necati Aktuğralı'ya (17) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Necati Aktuğralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayenede sağ ayak kemiğinde parçalı kırık tespit edilen Aktuğralı, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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