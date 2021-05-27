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Ortaköy'de Uyuşturucu Operasyonu: Önce Araçtan Sonra Evden Emareler Toplandı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Ortaköy'de Uyuşturucu Operasyonu: Önce Araçtan Sonra Evden Emareler Toplandı

PGM'den yapılan açıklama ise şöyle:

26.05.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ortaköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.B.(E-32)’nin üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına ve içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş banknot ile yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan porselen tabak, naylon parçası, iki adet kağıt parçası ve bir adet metal çubuk ile yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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