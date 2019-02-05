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Ortalık yine toz duman olacak!

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Meteoroloji Dairesi bu sabahtan yarın gece yarısına kadar, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini açıkladı.
Ortalık yine toz duman olacak!

Yapılan yazılı açıklamada tozun çarşamba günü sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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