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"Ortam Gazetesi 'Korsan' bir şekilde çıkarılmaktadır"

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"Ortam Gazetesi 'Korsan' bir şekilde çıkarılmaktadır"
Limited Direktörü Esat Varoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin ara emri kararına rağmen, Ortam Gazetesi'nin, yasal sahibi konumundaki Toplumcu Limited direktörlerinin bilgisi ve onayı dışında ‘korsan’ bir şekilde çıkarıldığını belirtti.

Varoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin 14 Eylül tarihinde yaptığı duruşmada, Toplumcu Limited'in hisselerinin çoğunluğunu elinde tuttuğunu iddia eden Mehmet Çakıcı ile Mehmet Eş'in hissedarlık ve hissedarlık yetkilerinin, Mehmet Davulcu ile Zuhal Koreli’nin de direktör ve direktörlük yetkilerinin durdurularak askıya aldığı yönündeki kararın, 3 Ekim 2017 tarihine kadar uzatıldığını anımsattı. Varoğlu, mevcut durumda adı geçen şahısların Toplumcu Limited ile ilgili hiçbir hak ve yetkisi kalmadığını, dolayısı ile Ortam Gazetesi unvanını kullanmaları ve kullandırmalarının da mahkeme emrine riayetsizlik anlamına geldiğini vurguladı.

Varoğlu, "Mahkeme kararına rağmen sahibi Toplumcu LTD olan ORTAM Gazetesi unvanı yetkisiz kullanılarak, gazete bu isim altında korsan bir şekilde çıkarılmaktadır. Oysa, 24 Ağustos tarihinden itibaren, Toplumcu LTD'in, Ortam ve başka bir isim altında yayınladığı bir gazete bulunmamaktadır. Ayrıca, 27 Eylül tarihinde de mahkemece direktörlük yetkilerinin askıya alındığı Mehmet Davulcu’ya mahkemenin tebliğ memurluğu tarafından yasal olarak iletilmiştir. Tüm bunlara rağmen yasa tanımayan, mahkeme kararlarını hiçe sayan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu kamuoyuna belirtmek isterim" dedi.

Toplumcu Limited'in yasal direktörünün kendisi olduğunu, zaten Mahkeme'nin kararının da bu yönde olduğunu belirten Esat Varoğlu, "Toplumcu LTD''in Yasal Direktörü olarak, şirketimizin maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramasını önlemek adına, sorumluların biran önce ortaya çıkarılıp gerekenlerin yapılması için hukukçularımız  görevlendirilmiş bulunmaktadır. Saygı ile kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

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