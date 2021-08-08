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Ortama Ayak Uyduran Akıllı Ampul

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Ortama Ayak Uyduran Akıllı Ampul
Ortama Ayak Uyduran Akıllı Ampul

Yakın zamana kadar evlerimizde ve ofislerimizde “tasarruf ampulü” adı altında satın alımlar gerçekleştiriyor ve bu ürünleri “yeni nesil” olarak nitelendiriyorduk. Oysa artık yeni nesil olarak nitelendirebileceğimiz başka ampuller de var.

Tapo L530E, ufak bir kutuda geliyor. Aslında ilk etapta gerek kutusu, gerekse de kutuyu açtığımızda karşılaştığımız ampul olarak normal ürünlere kıyasla pek de farklı görünmediklerini söyleyebiliriz.

Ürünü evimiz ya da ofisimizdeki duya taktıktan sonra birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Nasıl mı, tabii ki Tapo uygulaması aracılığıyla.

Öncelikle, akıllı telefon ya da akıllı tabletinize Tapo uygulamasını ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Sonrasında, tabii ki aynı kablosuz internet bağlantısı üzerinden eşleştirme yapmanız gerekiyor ve artık ürünü kullanmaya hazırsınız. Türkçe dil desteği ve pek çok farklı seçeneğin sunulması, ürünün zengin kullanım amaçları için ideal.

Her ortama uygun

Tapo L530E LED ampul, 60w değerde. 802.11b/g/n desteği var ve 2.4GHz Wi-Fi frekansında bağlantı kurarak çalışıyor. 8.7 W güç gereksinimi duyarken renk sıcaklık aralığı ise 2,500 K ile 6,500 K arasında değişiyor ve bunu elle gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu ampul, dediğimiz gibi pek çok farklı kullanım amacı için gerçek zamanlı değişimler sunabiliyor. Örneğin…

Diyelim ki arkadaşlarınızı evinize çağırdığınız ve ufak bir parti vereceksiniz. Ampul, 16 milyon farklı renk tonunu destekliyor ve saniyeler içinde pek çok farklı renk tonuna geçiş yapabiliyor. Bu geçişlerin tipini ve süreçlerini de Tapo uygulaması üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Arka plana bir de müzik eklediğinizde, diskodan farksız bir ortamınız olacaktır diyebiliriz.

Ya da… Kitap okumayı seviyor ve kendinize hem sessiz bir ortam hem de gözlerinizi rahatsız etmeyecek bir ışık seviyesi hazırlamak istiyorsunuz. Bu da mümkün. Ampulün renklerini ayarlayabildiğiniz gibi seviye ve parlaklık düzeyini de yine uygulama üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Hatta günün farklı saatleri ve ortamın ışık düzeyine göre “otomatik olarak parlaklığı belirle” seçeneğini de uygulama üzerinden işaretleyebilirsiniz.

Ampul, 806 lümene kadar beyaz parlaklık üretiyor ve% 1 ile % 100 arasında bir kısma aralığına sahip.

Dediğimiz gibi, farklı amaçlarınız doğrultusunda, kısa sürede pek çok farklı düzenleme yapabiliyorsunuz ve en güzel tarafı da bunları kolaylıkla, ekstra bir araca ihtiyaç duymadan birkaç dakikada yapabiliyorsunuz.

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