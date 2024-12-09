  • BIST 10211.48
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Ortaokul altıncı sınıflara güvenli internet eğitimi veriliyor

» »
2024-2025 Öğretim Yılı’nda ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine güvenli internet eğitimi veriliyor.
Ortaokul altıncı sınıflara güvenli internet eğitimi veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın eğitmen desteğiyle düzenlenen ve 15 yıldır kesintisiz devam eden güvenli internet eğitimleriyle öğrencilerin interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanmaları hedefleniyor.

 

Eğitimler, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyeleri Erkan Emirzade, Medine Albayrak, Esat Gürkan, Ali Candemir, Nimet Altınay Hamdi, Fatoş Özbingül ve Telsim IT ve VAS’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak ile IT VAS & ISP Proje Yöneticisi Salih Bayır tarafından veriliyor.

Eğitimlerde öğrencilere; internette karşılaşabilecekleri riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, bilişim suçları, yapay zeka, siber zorbalık, telefon ve internet bağımlılığı gibi konular detaylı bir şekilde aktarılıyor, dijital ayak izlerinin nasıl korunması gerektiği ve 4.5G ile 3G arasındaki farklara dair bilgilendirme yapılıyor, öğrencilere konuya ilişkin broşürler dağıtılıyor.

 

Eğitimlerin ilk haftasında; 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Şehit Turgut Ortaokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Osman Nejat Konut Ortaokulu ve Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki eğitimler tamamlandı.

Güvenli İnternet Eğitimleri, eğitim öğretim yılı süresince devam edecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve Nikos Hristodulidis, BM resepsiyonuna katılacak09 Aralık 2024 Pazartesi 14:41
  • İkamet izinsiz 3 kişi daha tutuklandı!09 Aralık 2024 Pazartesi 14:38
  • Lefkoşa'da uyuşturucu... 18 Yaşındaki genç tutuklandı!09 Aralık 2024 Pazartesi 14:37
  • Korkutmak maksadıyla bıçak taşıdı, tutuklandı!09 Aralık 2024 Pazartesi 14:36
  • CTP’nin erken seçim önergesi için ivedilik talebi09 Aralık 2024 Pazartesi 14:05
  • Memur-Sen: Hayat pahalılığı uygulamasının 6 ayda bire yükseltilmesine karşıyız09 Aralık 2024 Pazartesi 11:11
  • Tatar, Gazi Ahmet Ceylan ve şehit ailelerini ziyaret etti09 Aralık 2024 Pazartesi 10:50
  • Mağusa Ravelin Lions Kulübü, Şeb-i Arus Gecesi düzenledi...09 Aralık 2024 Pazartesi 10:28
  • Bakanlar Kurulu: Ercan'daki grev 60 günlüğüne ertelendi09 Aralık 2024 Pazartesi 10:19
  • Erdal Abit Anı Koşusu bugün Lefke'de düzenleniyor09 Aralık 2024 Pazartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti