Ortaokul altıncı sınıflara güvenli internet eğitimi veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın eğitmen desteğiyle düzenlenen ve 15 yıldır kesintisiz devam eden güvenli internet eğitimleriyle öğrencilerin interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanmaları hedefleniyor.

Eğitimler, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyeleri Erkan Emirzade, Medine Albayrak, Esat Gürkan, Ali Candemir, Nimet Altınay Hamdi, Fatoş Özbingül ve Telsim IT ve VAS’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak ile IT VAS & ISP Proje Yöneticisi Salih Bayır tarafından veriliyor.

Eğitimlerde öğrencilere; internette karşılaşabilecekleri riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, bilişim suçları, yapay zeka, siber zorbalık, telefon ve internet bağımlılığı gibi konular detaylı bir şekilde aktarılıyor, dijital ayak izlerinin nasıl korunması gerektiği ve 4.5G ile 3G arasındaki farklara dair bilgilendirme yapılıyor, öğrencilere konuya ilişkin broşürler dağıtılıyor.

Eğitimlerin ilk haftasında; 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Şehit Turgut Ortaokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Osman Nejat Konut Ortaokulu ve Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki eğitimler tamamlandı.

Güvenli İnternet Eğitimleri, eğitim öğretim yılı süresince devam edecek.