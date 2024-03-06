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Ortaokul mezunu üniversiteye kayıt oldu, hiç derse girmedi

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Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 bin Euro alan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ortaokul mezunu üniversiteye kayıt oldu, hiç derse girmedi

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Serkan Numan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis, zanlı Ali’nin 2023-2024 yılları arasında daha önceden tanıdığı Gönyeli'de sakin Bangladeşli S.R.S.’yi (E-34)yurt dışında bulunan akrabalarına ön izin çıkaracağı vaadi ile kandırdığını söyledi. Polis, zanlının sahte olarak düzenlenen ön izin başvurularını S.R.S.’ye whatsapp isimli uygulamadan atıp tedavüle sürüp karşılığında 10 bin euro parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 4 yıl süreyle çalışma izniyle adada bulunduğunu daha sonra kaçak duruma düştüğünü, 2 ay ikamet izinsiz kaldıktan sonra bin euro verip, ortaokul mezunu olmasına rağmen sadece pasaportunu vererek Lefkoşa’da bir üniversiteye kayıt olduğunu, 3 aylık öğrenci belgesi aldığını, daha sonra bin euro verip öğrenci kaydını bir yıl uzattığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının kayıt işlemleri için bir arkadaşının aracı olduğunu söylediğini de açıkladı.

Polis, zanlının kayıt olduktan sonra hiçbir derse girmediğini söylediğini de belirtti.

Polis, söz konusu okuldan yapılan araştırmada zanlının ortaokul diplomasıyla kayıt olduğunu tespit edildiğini, bu yönde ayrı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca zanlının cep telefonun inceleneceğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına söz konusu üniversite hakkında soruşturma açılmasına ve kararın YÖDAK ile Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmesine ve soruşturma sonucunun mahkemeye sunulmasına emir verdi.

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