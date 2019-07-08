Ortaokul öğrencilerinin internet kullanma ve dijital oyun oynama alişkanliklari irdelendi

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlileri Yrd. Doç. Doktor Ayşe Gözde Koyuncu, Yrd. Doç. Barış Koyuncu ile Uz. Tijen Zeybek, "Ortaokul Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılığı Seviyeleri" başlıklı araştırmalarını VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi’nde paneller ve atölye çalışmaları ile düzenlenen kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları ,Yakın Doğu Ortaokulu öğrencilerinin internet kullanma ve dijital oyun oynama alışkanlıkları hakkında yaptıkları araştırma sonuçlarını sundular.

Okul Başarısı Arttıkça Dijital Ortamda Geçirilen Zaman Azalıyor…

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 22.3’nün dijital bağımlılık eğilimi gösterdikleri gözlemlenen araştırmada, erkek ve kız öğrenciler arasında dijital oyun bağımlılığı eğiliminin farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Araştırmada, erkek öğrencilerin dijital oyun bağımlılığı geliştirme eğilimlerinin kızlara kıyasla daha fazla olduğu ve okul başarısı arttıkça dijital ortamda geçirilen zamanın azaldığının tespit edildiği vurgulandı.

Bu tür çalışmaların çocukların ve gençlerin interneti daha bilinçli bir şekilde kullanmalarını teşvik etmek ve onları bağımlılık riskinden koruyabilmek açısından araştırma sonuçlarının önemli olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, iİnternetin formel eğitim süreçlerinde de yer almaya başlamasıyla çocukların sanal ortamda vakit geçirme sürelerinin arttığı günümüzde internetin etkin ve dengeli kullanımının sağlanması bakımından bu alandaki araştırmaların öneminin ortaya çıktığının altını çizdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının kongrede sundukları “İnternet Kullanma ve Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları” konulu araştırmanın katılımcılar tarafından ilgi ve merakla karşılandığı kaydedildi.