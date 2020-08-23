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Ortopedik Özürlüler Derneği, pandemi hastanesine “Mustafa Çelik” adının verilmesini istedi

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Ortopedik Özürlüler Derneği, pandemi hastanesine “Mustafa Çelik” adının verilmesini istedi
Ortopedik Özürlüler Derneği, pandemi hastanesine “Mustafa Çelik” adının verilmesini istedi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Lefkoşa’da inşa edilecek pandemi hastanesine “Mustafa Çelik” adının verilmesini istedi.

Dernek Başkanı Günay Kiprit, yazılı açıklamasında, pandemi hastanesinin, dernek kullanımına verilen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yanındaki araziye karar verildiğini ve önümüzdeki hafta inşaatın temellerin atılacağını öğrendiklerini kaydetti.

Kiprit, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği rahmetli onursal başkanları Mustafa Çelik’in halkın bağışları ile kuruş kuruş toplayıp özelde engellilerin, genelde ise tüm gençliğin kullanımına hizmet edecek spor salonunun inşası için 500 bin TL’lik bir yatırımla belli bir aşamaya getirdiğini, ulusal proje yarışması da düzenleyip TC Yardım Heyeti’ne proje götürdüklerini, Maliye Bakanlığı’ndan da 1 milyon TL bloke ettirdiklerini ancak bu miktarın farklı bir bakanlığın ihtiyacı için kullanıldığını öğrendiklerini anlattı.

Günay Kibrit, inşaatın tamamlanması için bugüne dek birçok girişim yaptıklarını ancak netice alamadıklarını, dün de Sağlık Bakanlığı’ndan derneğe gönderilen bir yazıyla sözleşmenin bir maddesi gereği aralarındaki arazi kullanım sözleşmenin fesih edildiğini ve pandemi hastanesinin o araziye yapılacağının kendilerine bildirildiğini açıkladı.

“Halkın sağlığı ve toplumun pandemi hastanesi yönündeki beklentileri göz önüne alındığında, Sağlık Bakanlığının bu kararını Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin üyeleri olarak bizler, her ne kadar duygusal olarak çöküntüye uğramış olsak da toplum sağlığı adına saygı ile karşılamak durumundayız” diyen Günay Kiprit, yaşadıkları mağduriyete işaret etti ve pandemi hastanesine “Mustafa Çelik” adı verilmesini istedi.

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