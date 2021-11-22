Ortopedik Özürlüler Derneği Ve Haksen, Engelli Hakları Mücadelesini Ve Mevcut Sorunları Değerlendirdi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) yetkilileri, engelli hakları için verilen mücadelede gelinen son noktayı ve mevcut sorunları değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) yetkilileri, engelli hakları için verilen mücadelede gelinen son noktayı ve mevcut sorunları değerlendirdi.

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre toplantıda, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ve HAKSEN Engelliler Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Göçer yer aldı.

Engellilerin yaşadığı sıkıntıların, özellikle pandemiyle birlikte yıkıcı hal aldığı belirtilen açıklamada, iki örgütün ortak mücadeleyi hız kesmeden sürdüreceği kaydedilirken toplantıdan, yeni işbirlikleri ve mücadele yöntemleri üzerinde yoğunlaşma kararı çıktığı bildirildi.