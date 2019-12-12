“Örtülü ödeneği sayıştay denetimine açarım”

UBP Genel Başkanı Tatar bir soru üzerine Cumhurbaşkanı olması halinde örtülü ödeneğin ne olacağına açıklık getirdi.

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili her kadar da adaylığını açıklamasa da, “Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullanarak, arkasında Ulusal Birlik Partisi’nin olduğuna vurgu yaptı.

Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın sunduğu programa katılan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair önemli mesajlar verdi.

Başbakan Ersin Tatar, adaylık konusunun ay sonuna kadar netleşebileceğini ifade etti.

“BİR KISIM ANKETTE ÖNDEYİM”

Ülkede çeşitli anketlerin yayınlandığına dikkat çeken Başbakan Tatar, en doğru anketin halkın verdiği oy olduğunu ifade ederek, sonucun sandıkta belli olacağını kaydetti. Tatar, seçim sürecinde partilerin önemine vurgu yaparak “Benim arkamda UBP var. Bu parti hareketlendiğinde büyük güç ortaya çıkar. Partililerim ne karar verirse ona göre bu işin hareketlenebileceğini söylüyorum. Çeşitli anketlerin bir kısmında ben önde görünüyorum. Ben UBP ye güveniyorum” şeklinde konuştu.

“AY SONUNA KADAR NETLEŞİR”

Tatar, UBP’nin bu kritik dönemde kendi adayını göstereceğini yineleyerek, “benim adaylığım gündeme geliyor. Sağın tek adayı oluşmadı, benim işaret edildiğim ortaya çıkıyor. Ay sonuna kadar netleşir. Ben acele etmedim, herkesin desteğini almak için geri durdum. Bu iş yavaş yavaş pişirildi, ortaya geliyor. Herkesin desteğini aldığımızda ciddi olur. Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz. Vatandaş değerlendirirken bir kez daha düşünecek. Yapılan yapılmayan işler var, bütün bunları değerlendirdiğinizde böyle gider mi gitmez mi sorulacak. Artık yeni bir sayfanın açılması, yeni bir duruş, halkın beklentilerini yerine getirecek yeni bir sayfa önemlidir” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI HERŞEY İLE İLGİLENEN BİRİ OLMALI”

Cumhurbaşkanının toplum lideri pozisyonunda olduğunu ifade eden Tatar, Liderin herkesle ilgilenen birisi olması gerektiğine vurgu yaptı. Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanının konusu sadece Kıbrıs meselesi değil, maça da gitmeli. Ben her yerde olan biriyim. Halka yurt içi ve dışında temsil edebilecek biriyim. İnsanlar iç içe olmak, her türlü ortamda sosyal ortamı yakalamak önemli.”

“BENİ GEZİYORUM DİYE ELEŞTİRİYORLAR…”

Yaptığı yurt dışı ziyaretlerinin ve Türkiye medyasında yer almasının muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirten Tatar, “Ben orada da iş yapıyorum. CNN Türk’te çıktım milyonlar izledi beni. Ben orada KKTC ve Kıbrıs Türk halkını, dünyanın bize yaptığı haksızlıkları anlattım. Önemli bir iş yaptım diye düşünüyorum. Gezermişim, öyle diyorlar. milyonlarca insanlara Kıbrıs Türkünü anlattım. Böyle önemli programlara katılmak önemlidir, bunu anlatmak bize düşer” dedi.

“BİZ TÜRKİYE’YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ”

Türkiye ile ilişkiler noktasında da konuşan Tatar, ucuz siyasetten uzak durulması gerektiğini söyledi. “Dik duruş falan peşinde değilim” diyen Tatar, “Ben ortamı yumuşatarak ilişki kurmak durumundayım. Biz Türkiye’ye yürekten bağlıyız parti olarak. Bizim Türkiye sevgimiz ve bağımız, bu demek değil ki biz saygın ilişki istemeyiz. Güya bizim sevgimiz saygın bir ilişki değil diye eleştirmeye çalışıyorlar, biz de saygın ilişki isteriz. Biz de efendiliğimizde bu ilişkileri geliştiririz” şeklinde konuştu.

“BİRKAÇ AY SONRA İMZALANMIŞ OLACAK”

Başbakan Tatar bütçe görüşmeleri ve Mali protokol hakkında da konuşarak, 2020 protokolünün hazırlıklarının tamamlandığını, imza beklediklerini belirtti. Gecikmenin Türkiye’deki sistem değişikliği ve bütçe görüşmelerinden dolayı yaşandığını belirten Tatar, “Ekim ayında yürürlüğe giren protokolün hemen arkasına 2020’nin girmesi hemen olmuyor, birkaç ay sonra imzalanmış olacak diye düşünüyorum. Bu gibi görüşmeler iki taraf arasında çalışılır, 2020 yılı için rakamlarda teyit aldık bütçe içine koyduk. İmzalanması durumunda bütçe de doğru şekilde geçecek” dedi.

“5 VEKİL DE ONLARI TEMSİL ETMELİ”

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçme ve seçilme hakları ile ilgili de konuşan Tatar, İngiltere’de KKTC’ye büyük ilgi olduğunun altını çizerek, orada yaşayanların KKTC ile olan ilişkilerinin ve buraya yakınlaşma taleplerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Tatar anayasanın ilgili maddesini de hatırlatarak, “her vatandaşımızın oy verme ödevi ve görevidir” dedi ve yasada ikamet şartı olmasından dolayı oy veremediklerini söyledi. Seçilme hakkı için anayasa değişikliği olması gerektiğini kaydeden Tatar, “5 vekil de bu mecliste onları temsil etmeli. Bu da zenginlik olur. Uzun vadeli çalışma gerekir” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI OLURSAM ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ SAYIŞTAY DENETİMİNE AÇARIM”

Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği ile ilgili konuşan Tatar, “Örtülü ödenek olmalı ama Sayıştay denetimi olmalı” ifadelerini kullanarak, cumhurbaşkanının ülkeyi yönettiğini ve elinde kaynak olması gerektiğini kaydetti ve bu kaynağın Sayıştay denetiminde olması gerektiğini vurguladı.