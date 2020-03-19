Örtülü ödenek koronavirüsle mücadele için kullanılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve ‘örtülü ödenek’ olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar koronavirüs ile mücadele için kullanılmasına karar verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Akıncı, bu amaçla söz konusu meblağın Sağlık Bakanlığı’na aktarılması için gerekli yazılı talimatın Maliye Bakanlığı’na iletileceğini aktardı.

Açıklama şu şekilde:

“Bugün korona virüse karşı mücadele her türlü diğer öncelik ve ihtiyacın önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu anlayışla, CB’lığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün bu mücadele için kullanılmasına karar vermiş bulunuyorum. Bu amaçla sözkonusu meblağın Sağlık Bakanlığına aktarılması için gerekli yazılı talimat Maliye Bakanlığına iletilecektir. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor dönemi aşacağız.”