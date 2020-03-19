  • BIST 84.940
  • Altın 311,878
  • Dolar 6,5097
  • Euro 7,1161
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Örtülü ödenek koronavirüsle mücadele için kullanılacak

» »
Örtülü ödenek koronavirüsle mücadele için kullanılacak
Örtülü ödenek koronavirüsle mücadele için kullanılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve ‘örtülü ödenek’ olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar koronavirüs ile mücadele için kullanılmasına karar verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Akıncı, bu amaçla söz konusu meblağın Sağlık Bakanlığı’na aktarılması için gerekli yazılı talimatın Maliye Bakanlığı’na iletileceğini aktardı.

Açıklama şu şekilde:

“Bugün korona virüse karşı mücadele her türlü diğer öncelik ve ihtiyacın önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu anlayışla, CB’lığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün bu mücadele için kullanılmasına karar vermiş bulunuyorum. Bu amaçla sözkonusu meblağın Sağlık Bakanlığına aktarılması için gerekli yazılı talimat Maliye Bakanlığına iletilecektir. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor dönemi aşacağız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İthal et geliyor...Bakanlar Kurulu izin verdi18 Mart 2020 Çarşamba 20:47
  • 700 milyon Euroluk destek programı onaylandı18 Mart 2020 Çarşamba 20:14
  • Güney Kıbrıs'taki karantinadan, kuzeydeki karantinaya...18 Mart 2020 Çarşamba 19:20
  • "Bu süreçte bir tek ölü vermezsek KKTC dünya tarafından tanınacaktır"18 Mart 2020 Çarşamba 18:46
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell Hatları Kapanmayacak18 Mart 2020 Çarşamba 18:44
  • Bağımsız Gençlik Derneği DAÜ temsilcisi: "DAÜ'nün onlıne eğitime geçeceği bilgisi aldık"18 Mart 2020 Çarşamba 18:29
  • Turizm sektöründe işten çıkarmalar başladı!18 Mart 2020 Çarşamba 18:22
  • Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik BRT’de soruları yanıtladı18 Mart 2020 Çarşamba 18:12
  • TDP’den 100 bin TL’lik bağış18 Mart 2020 Çarşamba 17:57
  • Öğretmenlerden 100 bin TL bağış18 Mart 2020 Çarşamba 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti