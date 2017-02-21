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Oruç öncesinde sebze fiyatları el yakıyor

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Oruç öncesinde sebze fiyatları el yakıyor
Ortodoks Hıristiyan inancına Paskalya’ya kadar 40 gün boyunca hayvansal gıdaların tüketilmeyerek oruç tutulduğu “Kathara Deftera”ya (Temiz Pazartesi) az bir zaman kala sebze fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros gazetesi bu yılki hava şartlarından ötürü, geçen seneye göre sebze fiyatlarında büyük artışlar olduğunu belirtti.

Habere göre geçen yıl salatalığın kilosu 1,60 Euro iken bu yıl 4 Euro, geçen yıl domatesin kilosu 0,60 Euro iken bu yıl 1,50 Euro, geçen yıl patlıcanın kilosu 0,60 Euro iken bu yıl 3 Euro, geçen yıl havucun kilosu 1 Euro iken bu yıl 1,60 Euro, geçen yıl biberin kilosu 2,50 Euro iken bu yıl 3,50 Euro oldu.

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