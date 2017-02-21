Oruç öncesinde sebze fiyatları el yakıyor

Fileleftheros gazetesi bu yılki hava şartlarından ötürü, geçen seneye göre sebze fiyatlarında büyük artışlar olduğunu belirtti.
Habere göre geçen yıl salatalığın kilosu 1,60 Euro iken bu yıl 4 Euro, geçen yıl domatesin kilosu 0,60 Euro iken bu yıl 1,50 Euro, geçen yıl patlıcanın kilosu 0,60 Euro iken bu yıl 3 Euro, geçen yıl havucun kilosu 1 Euro iken bu yıl 1,60 Euro, geçen yıl biberin kilosu 2,50 Euro iken bu yıl 3,50 Euro oldu.
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