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Oruç Reis, 100 milyar varil petrol için gidiyor

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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, dünyanın sayılı rezerv alanları içinde sayılan Somali’de petrol ve doğal gaz arama çalışması yapacak. Türkiye, çıkardığı kaynaklardan elde edilen gelirin yüzde 30’una sahip olacak.
Oruç Reis, 100 milyar varil petrol için gidiyor

Basra Körfezi’nde kara, deniz ve hava üssü kuran Türkiye; Afrika Boynuzu’nda da etki alanını giderek genişletiyor.

Dünya deniz ticaretinin yüzde 13’ünün yapıldığı bir bölgede bulunan Somali’nin deniz yetki alanları, Türk Donanması tarafından korunacak. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de, dünyanın sayılı rezerv alanları içinde sayılan Somali’nin deniz yetki alanlarındaki 15 bin kilometrekarelik alanda petrol ve doğal gaz arama çalışması yapmak için hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 19 Ağustos 2011’de yaptığı ziyaret, yoksulluğun yanı sıra iç çatışmalar nedeniyle büyük bir sıkıntıları olan Somali için önemli bir yer tuttu. Bu ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazanarak gelişti. TURKSOM Askerî Eğitim Üssü, 2017 yılında Somali’nin başkenti Mogadişu’da açıldı. Somali Türk Görev Kuvveti’nin bulunduğu 400 dönümlük arazideki Anadolu Kışlası içinde TSK, Somali vatandaşı subay ve astsubay adaylarına eğitim veriyor.

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