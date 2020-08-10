  • BIST 1.073
  • Altın 477,394
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,5814
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1960 test 2 vaka

Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı

» »
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.
Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP’den Hükümete Tepki…10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:45
  • Gençlik Dairesi Gönüllü Liderleri “Temiz Bırak” Etkinliği Gerçekleştirdi10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:14
  • Bakanlar Kurulu Toplandı...10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:10
  • Bakanlar Kurulu toplandı10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:03
  • NAVTEX ilan edilen Oruç Reis'ten ilk görüntüler (VİDEO HABER)10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59
  • Amcaoğlu'ndan "Gazimağusa Belediyesi'nde usülsüz avans" iddialarına yanıt: “İddialar asılsız”10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:58
  • Lefkoşa-Girne yolunda kaza!10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:51
  • Seçim yasaklarına sayılı saatler kala kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlar devam ediyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:49
  • Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını sürdürecek10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:19
  • Meclis genel kurulu yarın toplanıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti