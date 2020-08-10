Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.
83 milyon arkanda Oruç Reis.
Rast gele.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.