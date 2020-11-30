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Oruç Reis, Antalya limanına döndü

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Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis'in Antalya'ya geri döndüğü bildirildi.
Oruç Reis, Antalya limanına döndü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü.

 

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