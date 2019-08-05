  • BIST 99.492
  • Altın 260,902
  • Dolar 5,5638
  • Euro 6,1963
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Oruç Reis bekleniyor

» »
Rum basını, Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Akdeniz’de faaliyette bulunmaları beklenen bölgelere ilişkin varsayımlara yer verdi.
Oruç Reis bekleniyor

Fileleftheros gazetesi, “Deniz Kuvvetleri Oruç Reis’i Bekliyor – Fatih’in Batısında ve Yunan Kara Sularında Hareket Etmesi Bekleniyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin ikinci sismik araştırma gemisi “Oruç Reis”in,  “Fatih Sondaj Gemisi”nin batısında ve ileri sürdükleri “Yunan karasularında” yer alan bölgede hareket edeceğine dair bir beklentinin olduğunu yazdı.

Gazete, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e inme emri alması durumunda Fatih sondaj gemisinin “batısında” yer almasının beklendiğini, bu bilgilere karşın Fatih’in “birkaç mil uzağına”, yani Kıbrıs MEB’ine gelme ihtimalinin de olduğunu  yazdı.

57419.jpg
Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un, Oruç Reis gemisinin Yunan karasularına girmesi durumunda tepkisiz kalınmayacağı şeklindeki bir açıklamasını da yansıttı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar’ın açıklamaları Rum basınında03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:07
  • KISA Başkanı Polikarpu tutuklandı03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:06
  • 52 yaşındaki Rum darp edilip 30 bin Euro’su çalındı02 Ağustos 2019 Cuma 14:52
  • ELAM üyesine silahlı saldırı02 Ağustos 2019 Cuma 14:50
  • Kahire Enerji Forumu’nu uluslararası örgüte dönüştürme çabası02 Ağustos 2019 Cuma 10:52
  • Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi01 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
  • 2,5 yaşındaki çocuğu yılan soktu01 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
  • Polıtıco dergisine göre Güney Kıbrıs, Rus mafyasına destek veriyor01 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
  • Çifte cinayete iki kez müebbet01 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
  • Kanada ile uzay araştırmaları işbirliği01 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti