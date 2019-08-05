Oruç Reis bekleniyor

Fileleftheros gazetesi, “Deniz Kuvvetleri Oruç Reis’i Bekliyor – Fatih’in Batısında ve Yunan Kara Sularında Hareket Etmesi Bekleniyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin ikinci sismik araştırma gemisi “Oruç Reis”in, “Fatih Sondaj Gemisi”nin batısında ve ileri sürdükleri “Yunan karasularında” yer alan bölgede hareket edeceğine dair bir beklentinin olduğunu yazdı.

Gazete, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e inme emri alması durumunda Fatih sondaj gemisinin “batısında” yer almasının beklendiğini, bu bilgilere karşın Fatih’in “birkaç mil uzağına”, yani Kıbrıs MEB’ine gelme ihtimalinin de olduğunu yazdı.



Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un, Oruç Reis gemisinin Yunan karasularına girmesi durumunda tepkisiz kalınmayacağı şeklindeki bir açıklamasını da yansıttı.