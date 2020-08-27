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Oruç Reis çalışma alanında yeni NAVTEX ilanı

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Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma alanında Türkiye tarafından 4 günlük yeni NAVTEX ilan edildi.
Oruç Reis çalışma alanında yeni NAVTEX ilanı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarıyla ilgili olarak görev süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Uzatma kararıyla birlikte Doğu Akdeniz için yeni NAVTEX yayımlandı.

NAVTEX ilanında şöyle denildi:

"SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 13:34)
SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20

AKDENİZ

1.SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 27 AĞU-01 EYL 20 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

33 55.00 K - 027 59.77 D
34 12.28 K - 028 00.12 D
35 12.12 K - 030 22.15 D
34 58.25 K - 030 31.50 D
34 18.58 K - 028 55.57 D

6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.

2. BU BİLDİRİ 01 EYL 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR."

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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