Oruç Reis gelecek emri beklemeye başladı

Kahire-Atina hattının hamlesine karşı Türk sismik araştırma ve sondaj gemileri, faaliyet takvimine kaldığı yerden devam edecek. Tuzla'dan demir alan sondaj gemisi Yavuz, Kıbrıs'ın güneybatısındaki Baf açıklarında demirledi. Oruç Reis'in de çok yakında Antalya'dan hareket etmesi bekleniyor.

Yunanistan’ın diplomatik çözüm arayışlarına girilen bir süreçte Mısır ile yaptığı sözde deniz yetki alanları anlaşması Türkiye tarafından yok hükmünde sayıldı; Kahire-Atina hattının hamlesine karşı Türk sismik araştırma ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz’deki faaliyet takvimine kaldığı yerden devam edecek.

ATİNA SON ŞANSINI DA KAYBETTİ

Almanya Başbakanı Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricası üzerine çalışmalara 3-4 hafta ara veren gemiler, Yunanistan'ın Mısır ile korsan anlaşması sonrası yeniden hareketlendi. Erdoğan önceki gün "Biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz" beyanında bulunmuştu. Kıbrıs doğusunda Dipkarpaz burnu açıklarındaki Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi proje sahasındaki çalışmalarını yeniden başlattı. Tuzla Tersanesi’nde bulunan Yavuz Sondaj Gemisi ise Doğu Akdeniz’de Baf ve Limasol açıklarındaki proje sahasına gönderilerek burada demirledi.

İKİ GÜN ATIŞLI TATBİKAT

Yunanistan ile Mısır’ın sözde anlaşmasından sonra yayınlanan Navtex uyarınca bugün ve yarın Türk donanması Fethiye açıklarında atışlı eğitimler icra edecek. Halen Antalya Limanı’nda bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de bu faaliyetlerin ardından verilecek emirle yeni proje sahasına gitmesi bekleniyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki planlı araştırma ve sondaj faaliyetlerine takvimde herhangi bir aksamaya yer vermeksizin devam etme kararlılığında. Türkiye’ye ait gemilerin araştırma-sondaj haritası, Atina-Kahire arasındaki anlaşmada belirtilen sahaları da kapsıyor.

ORUÇ REİS EMİR BEKLİYOR

Ana karalar üzerinden değil, uluslararası deniz hukukuna aykırı olarak Girit ve Meis adaları üzerinden Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalayan Atina, bu anlaşmayla Libya’daki ortağı Mısır ile Türkiye-Libya MEB anlaşmasını geçersiz kılmayı hedefliyor. Ancak Türkiye’nin planlı araştırma sahaları arasında Türkiye-Libya MEB sahası da bulunuyor.

Oruç Reis’in de bu faaliyetler için emir beklediği belirtiliyor. Türkiye’nin Libya ile anlaşma sahasına araştırma ve sondaj gemileri göndermesini geciktirmek/engellemek üzere Yunanistan’ın önümüzdeki süreçteki diğer korsan hamlesinin ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamak olduğu belirtiliyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK GAZETESİ