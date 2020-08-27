  • BIST 1.109
  • Altın 456,103
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6744
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

» »
Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.
Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Topaloğlu “Bizi unutanlar unutmasın ki önümüz seçim, bizde oy vermeyi unutacağız”27 Ağustos 2020 Perşembe 17:35
  • Arıklı: “Seçim istihdamları sizi sandığa gömecek”27 Ağustos 2020 Perşembe 17:30
  • Başbakan Tatar, inşaat arazisinde açıklamalarda bulundu27 Ağustos 2020 Perşembe 17:00
  • Haksen’den Çeler’e Plaket27 Ağustos 2020 Perşembe 16:56
  • Karantina kurallarına uymayan öğretmen'in testi pozitif27 Ağustos 2020 Perşembe 16:21
  • Tamirhanedeki arabaaların akülerini çaldılar27 Ağustos 2020 Perşembe 16:17
  • Hak Sen’den Çeler’e Plaket27 Ağustos 2020 Perşembe 16:15
  • Trafik kazası yaptı hücreye yerleştirilirken üstünden uyuşturucu çıktı27 Ağustos 2020 Perşembe 16:10
  • Soyer ve Vaiz'in mahkemesi Mahkeme devam ediyor27 Ağustos 2020 Perşembe 16:04
  • Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in Universal Bankası ile olan duruşması ertelendi27 Ağustos 2020 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti