  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Oruç Reis için yeni Navtex

»
Araştırma gemisi ‘Oruç Reis’ için yeni Navtex yayınlandı. Türkiye’nin ilan ettiği Navtex, Rodos Adası’nın güneyinde 4 Kasım’a kadar geçerli olacak.
Oruç Reis için yeni Navtex

Araştırma gemisi ‘Oruç Reis’ için yeni Navtex yayınlandı. Türkiye’nin ilan ettiği Navtex, Rodos Adası’nın güneyinde 4 Kasım’a kadar geçerli olacak.

Doğu Akdeniz’deki yeni Navtex ilanı TC Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu. İlana göre, “Oruç Reis” gemsinin görevi 4 Kasım’a kadar devam edecek…

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarını yürütecek. Araştırma gemileri bölgede, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı24 Ekim 2020 Cumartesi 15:51
  • AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi24 Ekim 2020 Cumartesi 15:34
  • İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış24 Ekim 2020 Cumartesi 14:30
  • Türkiye'den S-400 çıkışı24 Ekim 2020 Cumartesi 14:28
  • AKPM: Türkiye'de siyasi ve sivil muhaliflere yönelik baskıları şiddetle kınıyoruz24 Ekim 2020 Cumartesi 14:10
  • İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı!24 Ekim 2020 Cumartesi 13:35
  • İmamoğlu Covid-19 pozitif24 Ekim 2020 Cumartesi 13:34
  • ABD'ye konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler24 Ekim 2020 Cumartesi 13:30
  • İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı24 Ekim 2020 Cumartesi 12:19
  • MSB: Geçen ay yapılan operasyonlarda 119 terörist etkisiz hale getirildi24 Ekim 2020 Cumartesi 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti