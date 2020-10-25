Araştırma gemisi ‘Oruç Reis’ için yeni Navtex yayınlandı. Türkiye’nin ilan ettiği Navtex, Rodos Adası’nın güneyinde 4 Kasım’a kadar geçerli olacak.

Araştırma gemisi ‘Oruç Reis’ için yeni Navtex yayınlandı. Türkiye’nin ilan ettiği Navtex, Rodos Adası’nın güneyinde 4 Kasım’a kadar geçerli olacak.

Doğu Akdeniz’deki yeni Navtex ilanı TC Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu. İlana göre, “Oruç Reis” gemsinin görevi 4 Kasım’a kadar devam edecek…

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarını yürütecek. Araştırma gemileri bölgede, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.