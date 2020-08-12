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Oruç Reis Krizi: İsrail'den Yunanistan'a destek

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İsrail, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizde Atina'nın yanında olduğunu açıkladı.
Oruç Reis Krizi: İsrail'den Yunanistan'a destek

Akdeniz'de Ankara ile Atina arasında yaşanan krize ilişkin İsrail'den açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Yunanistan'ın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada "İsrail Yunanistan'a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder" denildi.

Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz'de Navtex ilan etmesi Atina ile Ankara arasında tansiyonu yeniden yükseltmişti. Yunanistan, dün Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin acilen toplanmasını istemişti.

Yunanistan'ın acil toplantı talebine tepki gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir" demişti.

Dönmez: Sismik kablo Akdeniz'e indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Yunanistan arasında kriz yaratan Oruç Reis gemisiyle ilgili bugün bir paylaşımda bulundu. Dönmez geminin görüntülerini paylaşarak "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

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