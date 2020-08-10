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Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını sürdürecek

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Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını sürdürecek
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını sürdürecek

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkacağı bildirildi.

Oruç Reis’in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos’a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor

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