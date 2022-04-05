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Oruçluyken susuzluk çekmeyin

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Oruçluyken susuzluk çekmeyin
Oruçluyken susuzluk çekmeyin

Oruçluyken vücuttaki sıvı kaybına karşı iftardan sahura kadar olan süreyi iyi değerlendirmek gerekir. Aynı zamanda gün içerisinde oluşacak susuzluğa karşı da önlem alınmalı. Çünkü uzun süre susuz kalmak baş ağrısından böbrek hastalıklarına kadar önemli sorunlara yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehmet Çağatay Emre, oruçluyken susuzluk hissine karşı şu önerilerde bulundu.

Mehmet Çağatay Emre

İşte faydaları

Yeterli su tüketiminin vücut için faydaları şöyle sıralanabilir:

– Kasların dengesini sağlar ve kas kayıplarını önler.

– Gün içinde oluşabilecek baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunların önüne geçer.

– Algıda ve beyin fonksiyonlarında zayıflığı giderir.

– Metabolizmayı da hızlandırıcı etki gösterdiği için ramazanda kilo kontrolünde fayda sağlar.

Günde en az 2 litre su için

Ramazanda gün boyu susuz kalan vücut kendini savunmaya çekerek barındırdığı suyu tutmaya gayret eder. Bu da ödem oluşumunu artırarak ellerde ve ayaklarda şişliklere neden olabilir. Bu sorunu minimuma indirmek adına iftar-sahur aralığında yeterli su tüketilmesi gerekir. İftar ile sahur arasında geçen süreçte gün içinde kaybedilen su ve elektrolitin telafi edilmesi gerekir. Günde ortalama 2- 2.5 litre (10-12 bardak) su tüketilmelidir. Sağlıklı sıvı tüketimi için ayrıca şekersiz komposto veya hoşaf, ayran, maden suyu da içilebilir. Vücudun su, vitamin, mineral ve posa ihtiyacı için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Tüm bunların yanı sıra kilo kontrolünü sağlamak için fiziksel aktivite de artırılmalıdır.

Mutlaka komposto tüketin

Hoşaf, komposto gibi içeceklerin tüketilmesi, özellikle uzun süreli susuzluğun yaşanacağı ramazanda vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılamada etkili olur. Bu içecekler, iftar sonrası oluşabilecek kabızlık gibi sorunlar için bağırsakları çözücü etkileriyle sindirim rahatlığı sağlar. Mineral ve vitamin kayıplarının önüne geçer. Ayrıca gaz şikayetlerini de azaltıcı etkileri vardır. Taze veya kuru meyve hoşaf/kompostolarının mümkünse şekersiz veya 1-2 litre suya maksimum 1 yemek kaşığı şeker konularak pişirilmesi gerekir.

Su deposu yiyecekler

Bazı meyveler, süt ürünleri ve sebzeler de içlerinde susuzluğa iyi gelecek özellikler barındırır…

Meyveler: Özellikle antioksidan özelliğiyle tanınan erik, kiraz, çilek gibi meyveler sıvı ihtiyacını karşılamada fayda sağlayacaktır. Karpuz gibi meyveler de susuzluğa iyi gelecektir.

Sebzeler: Özellikle salatalık yüksek sıvı oranı ile susuzluğa en iyi gelen sebzelerin başında gelmektedir. Kabak, marul, kereviz gibi sebzeler de yüksek su oranları barındırmaları nedeniyle iftarda tercih edilebilir.

Süt ürünleri: Kefir, yoğurt gibi ürünler yüksek sıvı oranları sayesinde hem tokluğu artırır hem de susuzluğu gidermeye fayda sağlar.

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