  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Orucun vücuda 7 önemli faydası

» »
Ramazanın sağlığımız için büyük bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Erk, “11 ay boyunca toksin yüklenen, yorulan vücut oruçla arınıp, hastalıklara karşı direnç ka-zanır” dedi
Orucun vücuda 7 önemli faydası

Oruç tutmanın sağlığa faydaları bilimsel araştırmalarla da ortaya konuldu. Vücuttaki her organı dinlendiren orucun, kolesterolden insülin direncini azaltmaya kadar pek çok olumlu etkisi var.

Ancak ‘iftar ve sahurda bilinçli ve dengeli beslenmek şart' diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, orucun vücut için 7 faydasını şöyle açıkladı…

1-Beyin hücrelerini yeniler

Oruç, Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (BDNF) adı verilen kimyasalı artırarak beyin hücrelerinin fonksiyonlarını iyileştirir ve aynı zamanda yeni beyin hücrelerinin üretilmesini sağlar. Beyin hücrelerinin dejenere olmasını önleyerek Alzheimer, Parkinson, demans gibi hastalıkların ortaya çıkışını engeller. Hafızayı geliştirir, ruh halini düzeltir ve depresyonu önler.

2-Kötü kolesterolü düşürür

Yapılan çalışmalar aralıklı orucun kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeyini yüzde 25 kadar azaltabildiğini göstermiştir. Bu kolesterol düşüklüğü için kullanılan statin türü ilaçlardan beklenen düşüşün de üzerinde bir değerdir. Kalp hastalıkları halen dünya çapında bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Oruç kan basıncını ve kolesterolü düşürür. Dolayısıyla kalp-damar sağlığına olumlu etki yapar. Kalp atım hızını azaltır, kalp kasını güçlendirir.

3-Kan basıncını kontrol altında tutar

Kan basıncını düşürmesi, orucun fizyolojik  etkilerindendir. Oruç, şeker ve kolesterolün yanı sıra hipertansiyonun da kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

4-Obeziyeti önler

Oruç açlık hormonu olan ghrelini azaltır ve tokluk hormonu olan leptini artırarak açlık-tokluk hormonlarını dengeler. Özellikle karın bölgesinde ortaya çıkan yağ kütlesinin azalmasını sağlayarak ideal kilolara ulaşmayı sağlar. Oruç diyetlerden çok daha fazla işe yarar. Kolaydır, yan etkisi yoktur ve güçlü bir etkiye sahiptir.

5-İnsülin direncini azaltır

İnsülin direnci, obezite ve diyabetin en önemli nedenlerinden biridir. Kilo alıp vermede insülin düzeyleri kritik öneme sahiptir. Kilo verebilmek ve vücut yağ dokusunu yakabilmek için insülin düzeylerinin düşük olması elzemdir. Günümüzün beslenme anlayışı, üç ana öğün ve aralarda sürekli atıştırarak insülin düzeylerinin düşürülmesi mümkün değildir. İnsülin yağ depolar ve yağ yakımını engeller. Diyabetik hastalarda hücrelerde tıka basa bulunan glikojen ve yağ molekülleri insüline direnç yaratarak insülini etkisizleştirir. Tek çare glikojen depolarını boşaltmak ve vücudu yağ yakma ayarlarına getirmektir. Dışardan verilen insülin ve ilaçlar bunu asla başaramaz. Bunun da yolu oruç tutmaktan geçmektedir. İleri derecede diyabetik hastalarda oruç tutmanın cerrahi bariatrik işlemlerden daha da etkili olduğu gösterilmiştir. Oruç, Tip 2 diyabeti tedavi edebilir ve tersine çevirebilir.

6-Kanserli hücrelerin gelişimini engeller

Oruç tutmak vücutta bozulan ve dejenere olan hücre yapılarının ortadan kaldırılmasını sağlar ki buna otofaji adı verilmektedir. Bunun bir ileri aşaması ise hastalıklı hücrelerin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Buna da apoptozis denmektedir. Oruç, hem otofajiyi hem de apoptozisi artırarak, vücut sağlığına olumlu etkide bulunur.

 

7-Yaşlanmayı geciktirir

Oruç esnasında adrenalin ve büyüme hormonu seviyeleri giderek artar. Adrenalin kan şekerinin daha da düşmesini engelleyerek metabolizmayı hızlandırır. 30'lu yaşlardan sonra vücutta giderek azalan büyüme hormonu ise kas gelişimini sağlayarak anti-aging etki yapar ve sağlığı destekler. Gençleşmek ve güzelleşmek için dışardan alınan büyüme hormonu preparatları hem pahalıdır, hem de pek çok olumsuz yan etkiye sahiptir. Oruç tutulduğunda artan büyüme hormonu ise fizyolojiktir ve yan etkisi yoktur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs bir can daha aldı!08 Nisan 2022 Cuma 12:01
  • Komşusunu dinleyip ilaç içen var, ölebilirsiniz07 Nisan 2022 Perşembe 23:13
  • DSÖ: Kimyasal saldırı olasılığına karşı hazırlanıyoruz07 Nisan 2022 Perşembe 21:42
  • Uzmanlar açıkladı: Bu testle kalp rahatsızlıkları önceden tespit edilecek07 Nisan 2022 Perşembe 20:47
  • Prof. Dr. Serakıncı: Sigara Tamamen Yasaklansa Kanser Vakalarında Yüzde 55-65 Azalma Olur07 Nisan 2022 Perşembe 17:23
  • Farkında Ol Geç Kalma07 Nisan 2022 Perşembe 12:43
  • Dr. Gürkut: Kanserler yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı07 Nisan 2022 Perşembe 11:53
  • Bilim dünyası şaşkın: İnsan akciğerinde mikroplastiklere rastlandı06 Nisan 2022 Çarşamba 23:24
  • Virüsle savaş mukozada başlar06 Nisan 2022 Çarşamba 22:35
  • ABD’den endişe yaratan Omicron açıklaması: Aşılar yeterli değil06 Nisan 2022 Çarşamba 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti