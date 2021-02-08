Oryantal Didem itirafları ile şoke etti
Yıllar sonra katıldığı İbo Show'da Bülent Serttaş ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen oryantal Didem Kınalı samimi itiraflarda bulundu. 11 yaşında başladığı mesleğinde yaşadığı sıkıntılardan bahsederken taciz itirafında bulunan ünlü oryantal Didem "11 yaşımda göğüslerim büyük dursun diye babamın çoraplarını kostüme koymuştum. Adam göğsümü tutmak istedi, eline çoraplar geldi" dedi.
Yıllar sonra katıldığı İbo Show'da Bülent Serttaş ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen oryantal Didem Kınalı samimi itiraflarda bulundu.
08 Şubat 2021 Pazartesi 13:30
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