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Osadchiy: Kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi

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Osadchiy: “BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri Guterres’e Özel Danışman Konusunda Yardım Etmeye Çalışıyor”
Osadchiy: Kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kıbrıs sorunu için en kısa zamanda özel danışman atanması konusunda yardım etmeye çalıştığını, çünkü müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Osadchiy, Ayia Napa’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki garantörlük sisteminin çağ dışı olduğunu ve çözümün garantörünün BM Güvenlik Konseyi olması gerektiğini söyledi.

Habere göre Osadchiy, bir gazetecinin Rusya’nın özel danışman konusundaki görüşünün ne olduğunu sorması üzerine, Rusya’nın Kıbrıs’ta özel temsilcilik misyonunun önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğine inandığını kaydederek; tarafların müzakere masasına oturarak, BM Güvenlik Konseyi’ne karşı sorumlu olan bu özel temsilciye yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Osadchiy, garantilerin BM Güvenlik Konseyi’nin garantileri olması gerektiğini ve mevcut garantörlük sisteminin Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmadığını söyledi.

Türkiye’nin Maraş ile ilgili tek taraflı hareket edemeyeceğine de işaret eden Osadchiy, Güney Kıbrıs’ın “kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi” olması hakkının bulunduğunu ve Türkiye’nin bunu göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Habere göre Osadchiy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “tahrikleriyle” ilgili olarak ise, Rusya’nun Uluslararası Hukuk kurallarının uygulanması ve Türkiye’nin de bunları dikkate alması gerektiğini ifade etti.

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