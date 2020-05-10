Osadchiy: “Kıbrıs Meb’indeki keskinleşme tehlikeli”

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki keskinleşmenin tehlikeli olduğunu ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Osadchiy, bu konuda endişeli olduğunu belirterek, tartışmalı konuların diyalog çerçevesinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde karşılıklı kabul edilebilir kararlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Habere göre Osadchiy, “Kıbrıs devletinin uluslararası hukuk zemininde, kendi MEB’i içerisinde egemenlik haklarına sahip olduğunu” kaydetti.

Osadchiy, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinerek, iki ülkenin farklı konularda ikili ilişkiler geliştirdiğini, ancak farklı tezleri olduğunu belirtti.

Rusya’nın Kıbrıs sorunu konusundaki tezinin değişmediğini ifade eden Osadchiy, müzakerelerin Crans Montana’da kesilmesinden ve durağanlık sürecinin çok uzun sürmesinden dolayı endişesini dile getirdi.

Osadchiy ayrıca, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya’nın, müzakere sürecine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.